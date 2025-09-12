HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos     
USA

Hallan cadáver de una mujer en el auto del famoso cantante estadounidense d4vd

Un cuerpo en descomposición apareció dentro de un auto Tesla vinculado a d4vd, descubierto en un depósito de Los Ángeles tras el reporte de un olor fétido. El cantante coopera mientras se investiga la identidad y causa del fallecimiento.

El auto fue remolcado dos días antes del hallazgo desde una calle de Hollywood. Foto: composiciónLR/AFP/difusión
El auto fue remolcado dos días antes del hallazgo desde una calle de Hollywood. Foto: composiciónLR/AFP/difusión

David Anthony Burke, conocido como d4vd, enfrenta una investigación luego de que encontraran el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un auto que lo tiene registrado. Empleados del depósito Hollywood Tow, en Los Ángeles, denunciaron un olor insólito que provenía del vehículo; al inspeccionarlo, los agentes hallaron restos humanos dentro del maletero delantero del Tesla.

La Policía de Los Ángeles confirmó que el coche había estado incautado unos días luego de que alguien lo reportara abandonado en Hollywood Hills. Según fuentes policiales, la mujer encontrada no ha sido identificada públicamente, pues la descomposición dificulta determinar datos como su edad exacta, pero ya se confirmó que el vehículo está registrado en Hempstead, Texas, a nombre del intérprete.

PUEDES VER: Bad Bunny revela que no dará conciertos en EEUU por temor a que sus fanáticos sean detenidos por inmigración: “El mald*** ICE”

lr.pe

¿Cómo descubrieron el cadáver en el auto de d4vd?

La policía recibió el aviso de un fuerte olor que venía del Tesla ubicado en el depósito Hollywood Tow, en la calle North Mansfield Avenue. Al abrir el frente del auto, encontraron al interior una bolsa que contenía restos humanos. El vehículo había sido remolcado días antes luego de que alguien lo dejara abandonado en Hollywood Hills.

Los investigadores informaron que los restos no estaban intactos; el estado de descomposición exigirá tiempo para identificar quién era la víctima. Hasta ahora no se ha difundido la causa de la muerte. Las autoridades tratan el caso como una investigación de muerte en principio, ya que no se cuenta aún con evidencia suficiente para considerarlo oficialmente un homicidio, aunque no descartan tal posibilidad.

¿Quién es d4vd?

David Anthony Burke, de 20 años, saltó a la fama gracias a canciones que se hicieron virales en TikTok, sobre todo 'Romantic Homicide' y 'Here With Me'. Su primer álbum, Withered, lo ha llevado de gira mundial, y en los últimos días se encontraba en una de esas presentaciones cuando ocurrió el incidente.

Aunque está implicado solo por la propiedad del auto, su equipo declaró públicamente que d4vd ya fue informado del hallazgo y que colabora con la Policía de Los Ángeles. Hasta ahora, no se han presentado cargos en su contra ni existe confirmación oficial de que haya participado de alguna manera en el suceso.

Hallaron otro cuerpo en descomposición dentro de un auto

En paralelo al caso del Tesla, la semana pasada se descubrió otro cuerpo de mujer, esta vez parcialmente quemado, dentro de un Honda Civic en otro depósito de autos al sur de Los Ángeles. Las autoridades han señalado que, hasta ahora, no hay vínculo confirmado entre ambos casos. Cada hallazgo está siendo tratado como incidente independiente.

Mientras continúa la investigación sobre el cadáver hallado en el Tesla, los investigadores esperan avances en la identificación de la víctima, mediante análisis forenses, muestras de ADN y otros procedimientos habituales en estos casos.

Notas relacionadas
Niñera venezolana en EE. UU. se hace viral por el método con que inculca su cultura a los niños que cuida: “merecen nacionalidad ya”

Niñera venezolana en EE. UU. se hace viral por el método con que inculca su cultura a los niños que cuida: “merecen nacionalidad ya”

LEER MÁS
El conmovedor gesto de un padre que se tatuó la cicatriz de su hijo: sobrevivió a 7 operaciones al corazón desde que nació

El conmovedor gesto de un padre que se tatuó la cicatriz de su hijo: sobrevivió a 7 operaciones al corazón desde que nació

LEER MÁS
Estuvo en avión secuestrado por Al Qaeda el 11S, llamó a su esposo y evitó ataque terrorista: "Adiós, cariño"

Estuvo en avión secuestrado por Al Qaeda el 11S, llamó a su esposo y evitó ataque terrorista: "Adiós, cariño"

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

LEER MÁS
Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

LEER MÁS
Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

LEER MÁS
Gobierno de Trump podría revocar la visa americana a extranjeros que opinen negativamente sobre el asesinato de Charlie Kirk

Gobierno de Trump podría revocar la visa americana a extranjeros que opinen negativamente sobre el asesinato de Charlie Kirk

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

USA

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

Así identificaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota