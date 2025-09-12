Hallan cadáver de una mujer en el auto del famoso cantante estadounidense d4vd

David Anthony Burke, conocido como d4vd, enfrenta una investigación luego de que encontraran el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de un auto que lo tiene registrado. Empleados del depósito Hollywood Tow, en Los Ángeles, denunciaron un olor insólito que provenía del vehículo; al inspeccionarlo, los agentes hallaron restos humanos dentro del maletero delantero del Tesla.

La Policía de Los Ángeles confirmó que el coche había estado incautado unos días luego de que alguien lo reportara abandonado en Hollywood Hills. Según fuentes policiales, la mujer encontrada no ha sido identificada públicamente, pues la descomposición dificulta determinar datos como su edad exacta, pero ya se confirmó que el vehículo está registrado en Hempstead, Texas, a nombre del intérprete.

¿Cómo descubrieron el cadáver en el auto de d4vd?

La policía recibió el aviso de un fuerte olor que venía del Tesla ubicado en el depósito Hollywood Tow, en la calle North Mansfield Avenue. Al abrir el frente del auto, encontraron al interior una bolsa que contenía restos humanos. El vehículo había sido remolcado días antes luego de que alguien lo dejara abandonado en Hollywood Hills.

Los investigadores informaron que los restos no estaban intactos; el estado de descomposición exigirá tiempo para identificar quién era la víctima. Hasta ahora no se ha difundido la causa de la muerte. Las autoridades tratan el caso como una investigación de muerte en principio, ya que no se cuenta aún con evidencia suficiente para considerarlo oficialmente un homicidio, aunque no descartan tal posibilidad.

¿Quién es d4vd?

David Anthony Burke, de 20 años, saltó a la fama gracias a canciones que se hicieron virales en TikTok, sobre todo 'Romantic Homicide' y 'Here With Me'. Su primer álbum, Withered, lo ha llevado de gira mundial, y en los últimos días se encontraba en una de esas presentaciones cuando ocurrió el incidente.

Aunque está implicado solo por la propiedad del auto, su equipo declaró públicamente que d4vd ya fue informado del hallazgo y que colabora con la Policía de Los Ángeles. Hasta ahora, no se han presentado cargos en su contra ni existe confirmación oficial de que haya participado de alguna manera en el suceso.

Hallaron otro cuerpo en descomposición dentro de un auto

En paralelo al caso del Tesla, la semana pasada se descubrió otro cuerpo de mujer, esta vez parcialmente quemado, dentro de un Honda Civic en otro depósito de autos al sur de Los Ángeles. Las autoridades han señalado que, hasta ahora, no hay vínculo confirmado entre ambos casos. Cada hallazgo está siendo tratado como incidente independiente.

Mientras continúa la investigación sobre el cadáver hallado en el Tesla, los investigadores esperan avances en la identificación de la víctima, mediante análisis forenses, muestras de ADN y otros procedimientos habituales en estos casos.