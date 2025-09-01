Festival de Venecia: Amanda Seyfried se perfila a los Premios Óscar

Dirigido por Olivier Assayas, Jude Law interpreta a Vladimir Putin en The Wizard of the Kremlin, cinta que fue estrenada en el Festival de Venecia con una ovación de 10 minutos. “No tuve miedo de las repercusiones. Me sentía seguro en manos de Olivier y el guion era una historia que iba a ser contada de forma inteligente, con matices”, declaró el actor en la conferencia.

La película está basada en el libro homónimo de Giuliano da Empoli. Según la sinopsis, se enfoca en el ascenso de un político y la historia de su asesor de imagen, Vadim Baranov, quien descubre “el corazón del poder” y los límites. “Años después, tras retirarse en silencio y rodearse de misterio, Baranov finalmente se abre y revela los oscuros secretos del régimen que ayudó a construir”.

En la conferencia, el director declaró. “La película trata mucho sobre cómo se inventó la política moderna, la política del siglo XXI. Lo que está sucediendo ahora no solo es aterrador, sino que es aún más aterrador por el hecho de que no hemos encontrado la respuesta”.

Otra producción ovacionada y que perfila a su protagonista a los Premios Óscar 2026 es The Testament of Ann Lee. Con Amanda Seyfried en el protagónico, la cinta ha sido descrita como una fábula épica en la que la actriz interpreta a una de las pocas líderes religiosas del siglo XVIII en Estados Unidos. “Crecí en un hogar secular y, sin embargo, las profecías de Ann Lee, por inverosímiles que fueran, me conmovieron. No porque comparta su fe, sino porque reconozco en ella un anhelo de justicia, trascendencia y gracia comunitaria”, dijo la directora Mona Fastvold.

La película de la cineasta y coguionista de The Brutalist superó la ovación de Frankenstein de Guillermo del Toro.

Cine y protestas

Antes de la inauguración del festival, un grupo de ciudadanos convocaba a protestar por la violencia en Gaza. Durante la alfombra roja, el director Yorgos Lanthimos llevó un pin con los colores de Palestina y la cineasta marroquí Maryam Touzani y su esposo, Nabil Ayouch, llevaron una pancarta que decía “Stop the genocide in Gaza”.

El director de Venecia 2025, Alberto Barbera, dijo que el festival “no ejerce ningún tipo de censura”, pero señaló que la película The Voice of Hind Rajab, de la francotunecina Kaouther Ben Hania, sería impactante.

El filme rescata el testimonio de Hind Rajab, una niña de seis años que sobrevivió a un ataque contra su familia y pidió ayuda a la Media Luna Roja Palestina (MLRP). Después, fue hallada sin vida al lado de los paramédicos. El ejército israelí fue acusado de asesinarla.

La actriz Rooney Mara, Joaquín Phoenix y Alfonso Cuarón son algunos de los productores ejecutivos de este filme.