Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
La pequeña ciudad costera de California que tiene casas de cuento de hadas y está a tan solo 5 horas de Los Ángeles

La pequeña ciudad costera de California ha cautivado a celebridades como Brad Pitt, Betty White y Charles Chaplin.

Carmel-by-the-Sea en California sorprende con sus casas de cuento de hadas.
Carmel-by-the-Sea en California sorprende con sus casas de cuento de hadas. | Composición LR

A tan solo 5 horas de Los Ángeles se encuentra una pequeña ciudad costera de California que parece salida de un cuento: Carmel-by-the-Sea. Allí los visitantes pueden recorrer casitas de estilo europeo, visitar galerías de arte y disfrutar de paisajes frente al mar.

Carmel-by-the-Sea posee una arquitectura única. Este diseño fue creado en gran parte por Hugh Comstock, quien en 1924 construyó las primeras casas de estilo "cuento de hadas".

PUEDES VER: Giorgio Armani, el 'rey' de la moda italiana, muere a los 91 años en Milán

lr.pe

Carmel-by-the-Sea y las casas de cuento de hadas en California

Las casas de cuento de hadas de Carmel-by-the-Sea conservan tejados inclinados, chimeneas torcidas y detalles hechos a mano. Conocidas como "Hansel y Gretel", las primeras construcciones inspiraron a otros residentes. Así nació un conjunto de viviendas que aún sorprende a turistas y visitantes.

Además, esta pequeña ciudad costera de California mantiene un sistema antiguo de referencias en lugar de direcciones tradicionales. En otras palabras, una casa puede describirse por su ubicación respecto a una calle o a un punto de referencia.

PUEDES VER: Gobierno de Trump anuncia más operaciones militares y advierte que Nicolás Maduro 'debería estar preocupado'

lr.pe

¿Qué más se sabe sobre Carmel-by-the-Sea?

Desde principios del siglo XX se convirtió en refugio de artistas, escritores y poetas tras el terremoto de San Francisco en 1906. Esta herencia bohemia sigue viva en sus numerosas galerías, museos y en el histórico Forest Theater.

El ambiente cultural también se refleja en los recorridos guiados por estudios y espacios creativos, que permiten conocer de cerca el talento local. Por todo ello, la ciudad se ha ganado el título de "paraíso para la inspiración".

Este pequeño pueblo californiano también ha cautivado a varias celebridades. Betty White, Charles Chaplin, Kim Novak y Brad Pitt se enamoraron de Carmel-by-the-Sea. En 2022, Pitt adquirió una casa histórica en la zona por 40 millones de dólares.

