Jean Paul Strauss oficializó su ruptura con la empresaria Claudia Aguirre, con quien se casó en secreto en 2019. El famoso compositor y cantante nacional confesó que no hubiera querido que esto suceda, pero, según sus propias palabras, aseguró que lo hace para seguir viviendo en paz y gratitud.

Lo anecdótico es que el artista tomó esta decisión hace dos años, pero recién decidió hacerlo público este jueves 28 de agosto. “Quiero compartir con ustedes una parte importante de mi vida personal. Hace ya casi dos años tomé la decisión de separarme de mi esposa”, escribió el intérprete de ‘Todas las nostalgias’ en sus historias de Instagram.

Jean Paul Strauss anunciando el fin de su matrimonio. Foto: Instagram.

Jean Paul Strauss expone la razón de su separación con Claudia Aguirre

Según el comunicado de Jean Paul Strauss, el motivo que llevó al fin de su matrimonio con Claudia Aguirre se debió a circunstancias y situaciones sobre las que prefirió no dar mayores detalles, asegurando que solo debe rendirle explicaciones a Dios.

“No fue una decisión fácil ni algo que yo hubiese querido en mi corazón, pero diferentes circunstancias y situaciones me llevaron a no tener otra opción que asumir este camino”, compartió el cantante de 54 años. “Si a alguien le debo una explicación es únicamente a él (Dios) y en esa relación de fe y obediencia me sostengo cada día”, sostuvo el exnovio de Janet Barboza.

Para finalizar su comunicado, Jean Paul pidió a sus seguidores que oren por él y su ahora exesposa. “Agradezco de todo corazón el respeto y las oraciones, tanto hacia mí como hacia ella y su familia. Mi deseo sigue siendo vivir en paz, con gratitud y con la convicción de que el Señor tiene planes de bien para todos nosotros”, finalizó.

¿Cómo se conocieron Jean Paul Strauss y Claudia Aguirre?

Durante una entrevista con ‘Dia D’, Jean Paul Strauss y Claudia Aguirre fueron entrevistados. Allí la empresaria contó que conoció al cantante en un local de comida en Chorrillos.

“A Jean Paul lo conocía porque era Jean Paul Strauss, pero no sabía cuál era su música. No lo seguía, no era una seguidora de él. Y bueno, yo con mis amigas me siento en una mesa. Yo por ahí sentí que me chequeó y estuvo atento”, contó muy sonriente.

"Al final me voy del restaurant, me despido y él me siguió hasta la puerta. Me pidió mi nombre y desde ahí iniciamos una conversación y una bonita amistad", sostuvo en ese entonces Claudia Aguirre, a lo que el músico confesó que esta era la relación más bonita que ha tenido

"Me refiero a que es una relación sana, donde hay entendimiento, hay complicidad, hay respeto. Todas esas cosas, más su calidad humana, me hicieron enamorarme”, señaló.