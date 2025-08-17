En Estados Unidos, un café instantáneo ampliamente consumido fue retirado del mercado por un grave riesgo para la salud de los clientes. La medida preventiva afecta al Clover Valley Instant Coffee, distribuido exclusivamente por la cadena Dollar General, tras confirmarse la posibilidad de que el producto contenga fragmentos de vidrio.

La decisión fue anunciada con conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y busca evitar lesiones severas en los consumidores. Según informó la compañía, el retiro aplica a tres lotes específicos que estuvieron disponibles entre el 9 y el 21 de julio de 2025 en varios estados del país.

¿Qué lotes del Clover Valley Instant Coffee fueron retirados?

La empresa informó que el retiro voluntario afecta a envases de ocho onzas del Clover Valley Instant Coffee con UPC 876941004069. Los códigos de lote afectados, que pueden localizarse alrededor del cuello del frasco, son:

L-5163 – Fecha de vencimiento 12/13/2026

– Fecha de vencimiento 12/13/2026 L-5164 – Fecha de vencimiento 12/13/2026

– Fecha de vencimiento 12/13/2026 L-5165 – Fecha de vencimiento 12/14/2026

El producto que está siendo retirado. Foto: Cheyenne Laramie County Public Health

Estos productos fueron vendidos en más de 40 jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Hasta la fecha, no se han reportado incidentes de consumidores lesionados, pero las autoridades recomiendan dejar de consumirlos inmediatamente. La compañía señaló en un comunicado: “Dollar General está investigando el origen de la posible contaminación con vidrio y lamenta los inconvenientes ocasionados a sus clientes”.

Riesgos para la salud asociados al consumo

El principal motivo de la suspensión radica en la posible presencia de fragmentos de vidrio dentro del café instantáneo. La ingesta de estas partículas representa un peligro severo para la salud, con consecuencias como:

Lesiones dentales graves

Cortes en boca o garganta

Daños internos

Riesgo de perforación intestinal, catalogado por la FDA como un escenario de máxima alerta

El hallazgo de este riesgo llevó a las autoridades sanitarias a respaldar la decisión de la empresa de retirar los productos de inmediato. Expertos en seguridad alimentaria subrayaron que se trata de una acción preventiva esencial para proteger a los consumidores.

¿Qué deben hacer los clientes que compraron el producto?

Dollar General pidió a los clientes que adquirieron los lotes afectados desechar el café de inmediato y solicitar un reembolso total, que incluye impuestos. El procedimiento para la devolución es el siguiente:

No se requiere el recibo de compra. Debe presentarse el producto o los datos del lote. El reembolso aplica en todos los estados donde se distribuyó el café. Los clientes pueden reclamar el valor íntegro de la compra.

Para gestionar la devolución, los consumidores pueden contactar a Dollar General a través del correo electrónico customercare@dollargeneral.com o del teléfono 1-888-309-9030, disponible los siete días de la semana entre 6 a.m. y 1 a.m. CST. En su declaración, la compañía reiteró: “Nuestra prioridad es la salud de los clientes. Recomendamos no consumir el producto y proceder a su devolución inmediata”.