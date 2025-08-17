HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
USA

Al menos tres muertos y ocho heridos tras un tiroteo en un bar de Brooklyn: alcalde de Nueva York exige arrestar a responsables

Entre los fallecidos se encuentran un joven de 19 años y dos hombres de entre 27 y 35 años, quienes fueron trasladados a hospitales.

Tiroteo en Brooklyn en un bar concurrido de la ciudad.
Tiroteo en Brooklyn en un bar concurrido de la ciudad. | NBC

Durante la madrugada del domingo 17 de agosto, un tiroteo en Brooklyn dejó al menos tres personas muertas y otras ocho heridas en un restaurante nocturno del barrio de Crown Heights, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El incidente ocurrió poco antes de las 3:30 a. m. dentro del local Taste of the City Lounge, conocido por ofrecer comida caribeña y estadounidense, informaron medios locales.

Zona del tiroteo en Nueva York. Fuente: Google Maps

Zona del tiroteo en Nueva York. Fuente: Google Maps

PUEDES VER: La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que está conquistando EEUU: "Te damos tu yapa"

lr.pe

Tiroteo en Brooklyn dejó 3 muertos y 8 heridos

Las autoridades informaron que el hecho se produjo en el establecimiento ubicado en 903 Franklin Avenue, a pocos metros de Bedford Avenue y Eastern Parkway. Los primeros reportes indican que el local estaba lleno al momento del ataque en Brooklyn.

De acuerdo con las investigaciones, entre las víctimas mortales figura un joven de 19 años que fue hallado sin vida dentro del club, así como dos hombres de entre 27 y 35 años, quienes fallecieron en centros médicos tras ser trasladados. Los heridos, entre ellos cinco hombres y tres mujeres de entre 19 y 69 años, fueron llevados a hospitales cercanos.

Heridos en el tiroteo en Brooklyn. Fuente: The New York Times.

Heridos en el tiroteo en Brooklyn. Fuente: The New York Times.

PUEDES VER: Estados Unidos suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza por "una revisión exhaustiva del proceso"

lr.pe

Alcalde de Nueva York pide arrestar a responsable de tiroteo en Brooklyn

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, exigió que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos del tiroteo en Brooklyn. Por ello, pidió la colaboración ciudadana para dar con los responsables y afirmó que las autoridades actuarán con firmeza. “Los vamos a encontrar”, aseguró Adams, quien además advirtió sobre posibles represalias debido al carácter violento del incidente.

Además, recordó que este tiroteo representa el segundo ataque masivo con armas de fuego en apenas unas semanas, luego de una balacera en Manhattan. “Quiero decir que llevamos siete meses con el número más bajo de tiroteos y víctimas por arma de fuego que se ha registrado en la ciudad de Nueva York”, puntualizó la comisionada Tisch, con el fin de tranquilizar a la ciudadanía.

Notas relacionadas
Demandan al juego 'Roblox' en EEUU: padres de familia lo acusan de facilitar redes de abuso infantil

Demandan al juego 'Roblox' en EEUU: padres de familia lo acusan de facilitar redes de abuso infantil

LEER MÁS
Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a las elecciones en Bolivia, critica el modelo económico de Trump: “Voy a reducir aranceles”

Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a las elecciones en Bolivia, critica el modelo económico de Trump: “Voy a reducir aranceles”

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes en EEUU deberán cumplir nuevo requisito para obtener la ciudadanía americana en 2025

USCIS advierte que inmigrantes en EEUU deberán cumplir nuevo requisito para obtener la ciudadanía americana en 2025

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

LEER MÁS
Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

LEER MÁS
Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

LEER MÁS
Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

Solo este grupo de personas tiene que renovar cada año su licencia de conducir para evitar multas y sanciones en EEUU

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

USA

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Las escalofriantes declaraciones del asesino de un hombre y una bebé en un Target en EEUU: “Maté porque soy Jesús”

Nodal le pide disculpas a Cazzu tras revelar detalles de su ruptura y defiende a Ángela Aguilar: "Yo me mega enamoré"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota