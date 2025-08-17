Tiroteo en Brooklyn en un bar concurrido de la ciudad. | NBC

Tiroteo en Brooklyn en un bar concurrido de la ciudad. | NBC

Durante la madrugada del domingo 17 de agosto, un tiroteo en Brooklyn dejó al menos tres personas muertas y otras ocho heridas en un restaurante nocturno del barrio de Crown Heights, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El incidente ocurrió poco antes de las 3:30 a. m. dentro del local Taste of the City Lounge, conocido por ofrecer comida caribeña y estadounidense, informaron medios locales.

Tiroteo en Brooklyn dejó 3 muertos y 8 heridos

Las autoridades informaron que el hecho se produjo en el establecimiento ubicado en 903 Franklin Avenue, a pocos metros de Bedford Avenue y Eastern Parkway. Los primeros reportes indican que el local estaba lleno al momento del ataque en Brooklyn.

De acuerdo con las investigaciones, entre las víctimas mortales figura un joven de 19 años que fue hallado sin vida dentro del club, así como dos hombres de entre 27 y 35 años, quienes fallecieron en centros médicos tras ser trasladados. Los heridos, entre ellos cinco hombres y tres mujeres de entre 19 y 69 años, fueron llevados a hospitales cercanos.

Alcalde de Nueva York pide arrestar a responsable de tiroteo en Brooklyn

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, exigió que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos del tiroteo en Brooklyn. Por ello, pidió la colaboración ciudadana para dar con los responsables y afirmó que las autoridades actuarán con firmeza. “Los vamos a encontrar”, aseguró Adams, quien además advirtió sobre posibles represalias debido al carácter violento del incidente.

Además, recordó que este tiroteo representa el segundo ataque masivo con armas de fuego en apenas unas semanas, luego de una balacera en Manhattan. “Quiero decir que llevamos siete meses con el número más bajo de tiroteos y víctimas por arma de fuego que se ha registrado en la ciudad de Nueva York”, puntualizó la comisionada Tisch, con el fin de tranquilizar a la ciudadanía.