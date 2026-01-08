HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Turismo

Perú es reconocido como “Mejor Destino del Mundo” por prestigiosa revista china Travelling Scope

Este galardón destaca la riqueza natural, cultural y gastronómica de nuestro país y representa una valiosa oportunidad para fortalecer el turismo asiático, según la ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Perú fue reconocido como “Mejor Destino de Nicho del Mundo” por la revista Travelling Scope
Perú fue reconocido como “Mejor Destino de Nicho del Mundo” por la revista Travelling Scope | Foto: composición LR / El Peruano/ Mincetur

¡Somos un destino imperdible! El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que el Perú fue recientemente galardonado como el “Mejor Destino de Nicho del Mundo” por la prestigiosa revista china Travelling Scope, uno de los medios turísticos más influyentes de dicho país asiático especializado en el análisis de destinos y tendencias del sector, a través de su concurso anual Star Awards 2025. 

Este importante reconocimiento fue entregado a la Oficina Comercial de PROMPERÚ en la ciudad de Shanghái, durante una ceremonia realizada en diciembre de 2025, y destaca el alto valor cultural de nuestro país por su capacidad de ofrecer experiencias que integran paisajes naturales excepcionales junto a un profundo vínculo con nuestras culturas ancestrales y una variada gastronomía reconocida a nivel internacional, características que resultan altamente atractivas y muy apreciadas por el viajero chino.

PUEDES VER: Machu Picchu es elegida la principal atracción turística del mundo en 2025 según los World Travel Awards

lr.pe

Según Mincetur, los viajeros chinos especializados buscan propuestas más allá de los circuitos tradicionales, lo que puede contribuir positivamente al turismo nacional: “Este galardón refuerza el posicionamiento del Perú como un destino único en el mundo, que ofrece experiencias auténticas y de alta calidad, alineadas con las expectativas de un viajero que valora la profundidad cultural, nuestra riqueza natural y gastronomía”, señaló con gran entusiasmo Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Una oportunidad estratégica para la promoción turística

Este reconocimiento se da en medio del aumento de viajeros chinos a nuestro país, pues se registró un aumento del 10.9% entre enero y noviembre de 2025, posicionando a China como el principal emisor de turistas asiáticos para el Perú, según detalló el Mincetur.

PUEDES VER: ¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

lr.pe

Asímismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que este mérito representa una gran oportunidad para fortalecer la presencia de los principales destinos del Perú en el mercado chino, posicionando a nuestro país como un destino muy atractivo para los turistas que busquen destinos con propuestas auténticas y de calidad.

Notas relacionadas
Estas son las 10 playas más paradisíacas del Perú para escapar del calor de este verano 2026: ¿cómo llegar?

Estas son las 10 playas más paradisíacas del Perú para escapar del calor de este verano 2026: ¿cómo llegar?

LEER MÁS
¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

¿Qué lugares turísticos tiene la Ciudad Blanca? Los lugares infaltables de Arequipa para visitar en su aniversario

LEER MÁS
Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

Los 5 lugares que nadie podrá visitar en 2026: museos, parques temáticos y otros sitios prohibidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Machu Picchu es elegida la principal atracción turística del mundo en 2025 según los World Travel Awards

Machu Picchu es elegida la principal atracción turística del mundo en 2025 según los World Travel Awards

LEER MÁS
Estas son las 10 playas más paradisíacas del Perú para escapar del calor de este verano 2026: ¿cómo llegar?

Estas son las 10 playas más paradisíacas del Perú para escapar del calor de este verano 2026: ¿cómo llegar?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Turismo

Estas son las 10 playas más paradisíacas del Perú para escapar del calor de este verano 2026: ¿cómo llegar?

Año Nuevo 2026: 5 Destinos baratos en Lima para disfrutar el 1 de enero sin salir de la ciudad con la familia

Año Nuevo frente al mar: conoce estas 5 playas imperdibles cerca a Lima para celebrar la llegada del 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025