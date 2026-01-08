Perú fue reconocido como “Mejor Destino de Nicho del Mundo” por la revista Travelling Scope | Foto: composición LR / El Peruano/ Mincetur

¡Somos un destino imperdible! El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que el Perú fue recientemente galardonado como el “Mejor Destino de Nicho del Mundo” por la prestigiosa revista china Travelling Scope, uno de los medios turísticos más influyentes de dicho país asiático especializado en el análisis de destinos y tendencias del sector, a través de su concurso anual Star Awards 2025.

Este importante reconocimiento fue entregado a la Oficina Comercial de PROMPERÚ en la ciudad de Shanghái, durante una ceremonia realizada en diciembre de 2025, y destaca el alto valor cultural de nuestro país por su capacidad de ofrecer experiencias que integran paisajes naturales excepcionales junto a un profundo vínculo con nuestras culturas ancestrales y una variada gastronomía reconocida a nivel internacional, características que resultan altamente atractivas y muy apreciadas por el viajero chino.

Según Mincetur, los viajeros chinos especializados buscan propuestas más allá de los circuitos tradicionales, lo que puede contribuir positivamente al turismo nacional: “Este galardón refuerza el posicionamiento del Perú como un destino único en el mundo, que ofrece experiencias auténticas y de alta calidad, alineadas con las expectativas de un viajero que valora la profundidad cultural, nuestra riqueza natural y gastronomía”, señaló con gran entusiasmo Teresa Mera, ministra de Comercio Exterior y Turismo.

Una oportunidad estratégica para la promoción turística

Este reconocimiento se da en medio del aumento de viajeros chinos a nuestro país, pues se registró un aumento del 10.9% entre enero y noviembre de 2025, posicionando a China como el principal emisor de turistas asiáticos para el Perú, según detalló el Mincetur.

Asímismo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que este mérito representa una gran oportunidad para fortalecer la presencia de los principales destinos del Perú en el mercado chino, posicionando a nuestro país como un destino muy atractivo para los turistas que busquen destinos con propuestas auténticas y de calidad.