EN VIVO | Rel Madrid vs. Atlético Madrid en semifinal Supercopa España     
Lugares imperdibles para visitar durante el aniversario de Lima 2026, según Mincetur

Lima se prepara para celebrar sus 491 años con una serie de eventos culturales y gastronómicos. Se esperan miles de turistas en la ciudad histórica del Perú.

La Catedral de Lima ofrece diferentes actividades para sus visitantes.
La Catedral de Lima ofrece diferentes actividades para sus visitantes. | Foto: Christian Vinces / Shutterstock

Lima está a poco de celebrar sus 491 años y cientos de turistas llegarán a la ciudad histórica para disfrutar de su cultura y gastronomía. Para este 2026, la celebración contará con eventos como pasacalles, espectáculos musicales y exposiciones gastronómicas y artesanales. Al respecto, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) elaboró un selección de cinco destinos imperdibles para conocer más de la capital del Perú.

Mincetur: 5 lugares que debes visitar por el aniversario de Lima

1. Plaza de Armas de Lima

Está ubicado en el corazón histórico de la capital. Rodeada por edificios como el Palacio de Gobierno, la Catedral y el Palacio Municipal, la plaza suele albergar actividades conmemorativas como ceremonias oficiales, desfiles cívicos, presentaciones artísticas y espectáculos culturales que destacan la identidad limeña. Además, el entorno se complementa con una oferta turística permanente que incluye recorridos guiados por el Centro Histórico, oportunidades fotográficas, exposiciones temporales y la posibilidad de disfrutar de la arquitectura colonial.

Plaza de Armas de Lima.&nbsp;Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

Plaza de Armas de Lima. Foto: Sebastián Blanco/URPI-LR

PUEDES VER: Conoce el 'Cancún limeño', un balneario exclusivo cercano a Lima, reconocido por la pureza de sus aguas cristalinas

lr.pe

2. Catedral de Lima

La Catedral de Lima ofrece en el aniversario de la ciudad un espacio cargado de solemnidad y tradición, donde se realizan misas y ceremonias especiales en honor a la fundación de la capital. Su atractivo permanente incluye la visita a sus capillas, criptas históricas y valiosas obras de arte religioso, además de la oportunidad de apreciar su imponente arquitectura colonial, convirtiéndola en un punto imperdible para quienes buscan vivir la fe y la historia en el corazón de Lima.

Catedral de Lima. Foto: composición LR

Catedral de Lima. Foto: composición LR

3. Circuito Mágico del Agua

Uno de los atractivos más visitados de Lima, ofrece durante el aniversario de la ciudad espectáculos nocturnos de fuentes danzantes con luces láser y música, creando una experiencia visual única. En estas fechas, el ambiente festivo se potencia con presentaciones temáticas y mayor afluencia de turistas y familias que disfrutan de sus 13 fuentes interactivas.

Circuito Mágico del Agua ofrece diferentes actividades para sus visitantes. Foto: La República

Circuito Mágico del Agua ofrece diferentes actividades para sus visitantes. Foto: La República

PUEDES VER: Perú es reconocido como "Mejor Destino del Mundo" por prestigiosa revista china Travelling Scope

lr.pe

4. Casa de la Literatura Peruana

Localizada en la histórica Estación Desamparados, ofrece por el aniversario de Lima actividades culturales como recitales, presentaciones de libros, talleres y exposiciones temáticas que resaltan la memoria e identidad de la ciudad. Su visita permite disfrutar de espacios dedicados a autores peruanos, muestras interactivas y una experiencia educativa.

5. Parque de la Exposición

Uno de los espacios culturales más emblemáticos de Lima, ofrece por el aniversario de la ciudad un ambiente festivo donde suelen realizarse ferias, conciertos al aire libre, exposiciones artísticas y actividades familiares. Además, sus atractivos permanentes como el Museo de Arte de Lima, áreas verdes, lagunas y monumentos históricos.

