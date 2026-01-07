Estas son las 10 playas más paradisíacas del Perú para escapar del calor de este verano 2026: ¿cómo llegar?

Ya se siente el verano 2026 y cientos de peruanos recorrerán el Perú en búsqueda del mejor destino para disfrutar del mar. Cabe resaltar, que cada paraje ofrece una experiencia única con paisajes que lo hacen especial. En esta nota te detallaremos una lista de las 10 mejores playas de ensueño a lo largo del litoral peruano y una guía rápida para llegar.

Antes de planear tu viaje, debes tener en cuenta el propósito, es decir, si es por motivo de descanso, fotos, deporte, gastronomía o surf. Además, debes revisar la temporada, el estado del mar, la seguridad de la zona, la disponibilidad de servicios como baños, estacionamiento y los lugares para comer. También debes verificar tu presupuesto y las actividades permitidas, algunas no permiten acampar.

Las 10 playas más paradisíacas del Perú

1. Punta Sal

Localizada en Tumbes, ofrece aguas de color turquesa, arena clara y aguas cálidas todo el año. Cuenta con resorts y hoteles boutique frente al océano y se recomienda para descanso y actividades como snorkel, kayak y paddle.

Playa Punta Sal. Foto: Tripadvisor

La forma más rápida de llegar es por vuelo a la ciudad de Tumbes (2 horas desde Lima) y luego viajar por carretera 1 hora con 40 minutos hasta la playa. Se puede viajar desde Piura por la Panamericana Norte y tomará alrededor de 4 horas en bus.

2. Máncora

Ubicada en Piura y se caracteriza por su mar cálido, buenas olas para surf y ambiente. Hay hoteles para todo tipo de presupuesto, restaurantes marinos, deportes como surf y kitesurf, clases de yoga, paddle, snorkel y una vida nocturna muy activa.

Temporada de verano en Máncora. Foto: Tripadvisor

Para llegar desde Lima, lo más rápido es volar a Talara (1 hora y 30 minutos) y luego ir por carretera durante 2 horas hacia la playa. Si vas solo por tierra, el bus por la Panamericana Norte toma alrededor de 19 horas.

3. Playa Tuquillo

Está localizada en Áncash y posee aguas tranquilas, arena clara y una bahía en forma de concha rodeada de formaciones rocosas. Ideal para descanso y nadar sin oleaje. Se puede realizar snorkel básico y caminatas por miradores naturales.

Playa Tuquillo. Foto: Tripadvisor

Para llegar desde Lima, puedes tomar un bus hacia Huarmey (aproximadamente 6 horas). Desde Huarmey, el traslado en taxi o movilidad local hasta Tuquillo toma entre 10 minutos a 15 minutos. Otra opción es ir en auto por la Panamericana Norte hasta Huarmey en 5 horas a 6 horas y seguir el mismo tramo corto final.

4. Playa Caballeros

Ubicada en Punta Hermosa, en Lima, y se caracteriza por sus olas potentes, un destino perfecto para surfistas avanzados. Ofrece vistas desde acantilados, y zonas ideales para fotografía y sunset. No es recomendable para nadar.

Para llegar desde Lima, debes tomar la Panamericana Sur en bus o auto hacia el distrito de Punta Hermosa, en un tiempo aproximado de 1 hora con 30 minutos. Desde el centro de Punta Hermosa, el acceso a la playa es a pie o en taxi local en 5 a 10 minutos.

5. Playa Embajadores

También ubicado en Santa María del Mar, Lima, y es ideal para aquellos que tienen conocimiento del surf nivel intermedio. Cuenta con restaurantes y cafeterías. No es una playa recomendada para nadar debido a su oleaje.

Playa Embajadores. Foto: difusión

Viajar desde Lima te tomará 1 hora con 40 minutos hacia Punta Hermosa y puedes llegar caminando a la playa Embajadores.

6. Playa Wakama

Está ubicada en el distrito de Asia, Cañete (Lima). Se caracteriza por su propuesta orientada a deportes acuáticos. Ofrece aguas limpias, una zona atractiva para practicar surf de nivel intermedio, stand up paddle y kayak, además de un entorno ideal para disfrutar del sunset y tomar fotos.

Para llegar desde Lima, debes tomar un bus o auto por la Panamericana Sur con un tiempo aproximado de 2 horas. Desde el Boulevard de Asia, el acceso a la playa toma entre 10 y 15 minutos en taxi local o movilidad cercana.

7. Playa La Mina

Está localizada dentro de la Reserva Nacional de Paracas en Ica y considerada una de las más hermosas del Perú. Tiene arena clara, aguas de tonos esmeralda y acantilados que forman una bahía protegida. Se puede disfrutar de paisajes para fotografías y snorkel básico.

Playa La Mina en Paracas. Foto: Tripadvisor

Para llegar desde Lima, puedes tomar un bus o auto hacia Paracas, con una duración aproximada de 4 horas por la Panamericana Sur. Desde el ingreso a la reserva, el traslado interno hasta La Mina toma 20 minutos en auto por trocha señalizada. Si vas en bus, deberás tomar un taxi en Paracas hasta la playa, haciendo el mismo recorrido final.

8. Playa Roja

También ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, Ica, y se caracteriza por su arena de color rojizo. Ideal para fotografías panorámicas y caminatas, pero no para bañarse debido a sus fuertes corrientes. Puede ser un punto de visita porque a pocos minutos se encuentra la playa La Mina.

El viaje de Lima a Paracas te tomará alrededor de 4 horas. Puedes tomar un tour o un taxi que te traslade hasta el ingreso a la Reserva Nacional de Paracas, que además ofrece un museo.

9. Puerto Inka

Ubicado en Arequipa y cuenta con aguas turquesas, arena dorada y un entorno natural con acantilados y restos arqueológicos. Puedes caminar por la playa, acampar o disfrutar de miradores naturales.

Para llegar desde Lima, debes viajar por la Panamericana Sur hacia el sur hasta el kilómetro 610, recorriendo aproximadamente seis horas en bus hasta el desvío hacia Puerto Inka, y luego seguir por la pista afirmada hasta la playa. También es común tomar un bus hasta Chala y desde allí un taxi o traslado local hasta el sitio en alrededor de 20 minutos.

10. Caleta San José

Está ubicada en el distrito de Quilca en la provincia de Camaná, en Arequipa. Tiene aguas cristalinas, oleaje tranquilo y arena clara rodeada de acantilados. Ideal para nadar, hacer kayak, snorkel y caminatas. Ofrece hospedajes ecológicos.

Para llegar desde Lima, lo habitual es viajar primero por tierra hasta Arequipa o Camaná. Luego desde Arequipa son aproximadamente tres horas a cuatro horas por carretera hasta Quilca, y desde allí seguir por la Carretera Costanera y trochas señalizadas hasta la caleta en unos 40 minutos aproximadamente.