Peruano coquetea con extranjera en el tren de Ámsterdam y la reacción de ella se hace viral

¡Sabor nacional! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que quiso hacer lo impensado: conquistar a una mujer extranjera en un tren de Ámsterdam con su galantería, pero no imaginó lo que ocurriría al pasar por su lado.

Sin lugar a dudas, el amor se puede encontrar en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Por esa razón, el muchacho hizo lo imposible para llamar la atención de la chica que le robó su corazón a primera vista.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, en medio de un viaje en un tren de Ámsterdam, un joven peruano vio a una mujer extranjera que lo sorprendió por su belleza y no dudó en hacer uso de sus técnicas de seducción para ver si tenía alguna oportunidad.

PUEDES VER: Tiktoker china revela cuánto es el sueldo mínimo en su país y usuarios quedan en shock

Por ello, él pasó por su lado y la miró de manera coqueta. ¿El resultado? Ella le sonrió y correspondió lo que hizo. Seguidamente, la curiosa escena se viralizó en las redes sociales y los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes al respecto.

“Sonrió al darse cuenta de que no le querías robar”, “Yo también me reiría si es que no me asaltan”, “Los peruanos nunca perdemos el tiempo”, “Los feos tenemos suerte”, “Orgullo nacional al hacer patria de esa manera”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 600.000 reproducciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @drescamacho.