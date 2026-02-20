Resultados del examen de admisión de la UNI 2026-I: link oficial para ver los puntajes del 20 de febrero

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) finaliza el proceso de admisión 2026-1 con la última evaluación de Física y Química este viernes 20 de febrero. Miles de postulantes esperan alcanzar el puntaje necesario para obtener una vacante. | Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culmina este viernes 20 de febrero su proceso de admisión 2026-1 con la última evaluación, correspondiente a Física y Química.

Miles de postulantes rinden esta prueba decisiva con la expectativa de alcanzar el puntaje necesario para obtener una vacante. A continuación, indicamos cómo consultar los resultados oficiales y todo lo que debes saber sobre la publicación de puntajes.

LINK para ver resultados del examen UNI 2026-1

Los postulantes pueden revisar su calificación ingresando al portal oficial de resultados de admisión y seleccionando la evaluación correspondiente. Consulta aquí tu puntaje:

En la plataforma también están disponibles los resultados de pruebas previas del proceso:

Aptitud Académica (16 de febrero)

Matemática (18 de febrero)

Aptitud Vocacional y evaluaciones especiales

Una vez finalizadas todas las jornadas, el sistema habilitará la opción “Resultados Finales de Admisión”, donde se mostrará el puntaje acumulado total.

Cronograma posterior al examen

Según el calendario oficial del proceso UNI 2026-1:

23 de febrero: envío de datos de ingresantes a DIRCE

24 de febrero: envío de información a facultades

Del 2 al 6 de marzo: examen médico obligatorio para ingresantes

Carreras disponibles en la UNI

La universidad ofrece especialidades en arquitectura, ciencias básicas e ingenierías. Entre ellas:

Arquitectura y ciencias: Arquitectura, Urbanismo, Física, Matemática, Química, Ciencias de la Computación, Ingeniería Física.

Arquitectura, Urbanismo, Física, Matemática, Química, Ciencias de la Computación, Ingeniería Física. Ingenierías civiles y eléctricas: Civil, Económica, Estadística, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Ciberseguridad.

Civil, Económica, Estadística, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Ciberseguridad. Tecnológicas: Sistemas, Software, Inteligencia Artificial, Biomédica.

Sistemas, Software, Inteligencia Artificial, Biomédica. Recursos y procesos: Geológica, Metalúrgica, Minas, Industrial.

Geológica, Metalúrgica, Minas, Industrial. Mecánicas y especializadas: Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Naval, Mecatrónica, Aeroespacial.

Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Naval, Mecatrónica, Aeroespacial. Químicas y energéticas: Petróleo y Gas Natural, Petroquímica, Química, Textil.

