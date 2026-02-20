Resultados del examen de admisión de la UNI 2026-I: link oficial para ver los puntajes del 20 de febrero
El cronograma indica que el 23 de febrero se enviarán datos de ingresantes a DIRCE, y del 2 al 6 de marzo se realizará la evaluación médica obligatoria para los admitidos.
- Carreteras bloqueadas por fuertes lluvias en Perú: revisa las vías con tránsito interrumpido y restringido, según Sutran
- Apagón masivo en Lima Este: globo metálico dejó sin electricidad a más de 47.000 familias
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culmina este viernes 20 de febrero su proceso de admisión 2026-1 con la última evaluación, correspondiente a Física y Química.
Miles de postulantes rinden esta prueba decisiva con la expectativa de alcanzar el puntaje necesario para obtener una vacante. A continuación, indicamos cómo consultar los resultados oficiales y todo lo que debes saber sobre la publicación de puntajes.
LINK para ver resultados del examen UNI 2026-1
Los postulantes pueden revisar su calificación ingresando al portal oficial de resultados de admisión y seleccionando la evaluación correspondiente. Consulta aquí tu puntaje:
En la plataforma también están disponibles los resultados de pruebas previas del proceso:
- Aptitud Académica (16 de febrero)
- Matemática (18 de febrero)
- Aptitud Vocacional y evaluaciones especiales
Una vez finalizadas todas las jornadas, el sistema habilitará la opción “Resultados Finales de Admisión”, donde se mostrará el puntaje acumulado total.
Cronograma posterior al examen
Según el calendario oficial del proceso UNI 2026-1:
- 23 de febrero: envío de datos de ingresantes a DIRCE
- 24 de febrero: envío de información a facultades
- Del 2 al 6 de marzo: examen médico obligatorio para ingresantes
Carreras disponibles en la UNI
La universidad ofrece especialidades en arquitectura, ciencias básicas e ingenierías. Entre ellas:
- Arquitectura y ciencias: Arquitectura, Urbanismo, Física, Matemática, Química, Ciencias de la Computación, Ingeniería Física.
- Ingenierías civiles y eléctricas: Civil, Económica, Estadística, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Ciberseguridad.
- Tecnológicas: Sistemas, Software, Inteligencia Artificial, Biomédica.
- Recursos y procesos: Geológica, Metalúrgica, Minas, Industrial.
- Mecánicas y especializadas: Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Naval, Mecatrónica, Aeroespacial.
- Químicas y energéticas: Petróleo y Gas Natural, Petroquímica, Química, Textil.
