HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Resultados del examen de admisión de la UNI 2026-I: link oficial para ver los puntajes del 20 de febrero

El cronograma indica que el 23 de febrero se enviarán datos de ingresantes a DIRCE, y del 2 al 6 de marzo se realizará la evaluación médica obligatoria para los admitidos.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) finaliza el proceso de admisión 2026-1 con la última evaluación de Física y Química este viernes 20 de febrero. Miles de postulantes esperan alcanzar el puntaje necesario para obtener una vacante.
La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) finaliza el proceso de admisión 2026-1 con la última evaluación de Física y Química este viernes 20 de febrero. Miles de postulantes esperan alcanzar el puntaje necesario para obtener una vacante. | Composición LR

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) culmina este viernes 20 de febrero su proceso de admisión 2026-1 con la última evaluación, correspondiente a Física y Química.

Miles de postulantes rinden esta prueba decisiva con la expectativa de alcanzar el puntaje necesario para obtener una vacante. A continuación, indicamos cómo consultar los resultados oficiales y todo lo que debes saber sobre la publicación de puntajes.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Resultados examen de admisión UNI 2026-I del 18 de febrero: ver puntajes oficiales

lr.pe

LINK para ver resultados del examen UNI 2026-1

Los postulantes pueden revisar su calificación ingresando al portal oficial de resultados de admisión y seleccionando la evaluación correspondiente. Consulta aquí tu puntaje:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En la plataforma también están disponibles los resultados de pruebas previas del proceso:

  • Aptitud Académica (16 de febrero)
  • Matemática (18 de febrero)
  • Aptitud Vocacional y evaluaciones especiales

Una vez finalizadas todas las jornadas, el sistema habilitará la opción “Resultados Finales de Admisión”, donde se mostrará el puntaje acumulado total.

Cronograma posterior al examen

Según el calendario oficial del proceso UNI 2026-1:

  • 23 de febrero: envío de datos de ingresantes a DIRCE
  • 24 de febrero: envío de información a facultades
  • Del 2 al 6 de marzo: examen médico obligatorio para ingresantes

PUEDES VER: Fuertes lluvias en Perú EN VIVO: torrenteras destruyen casas y bloquean vías en Arequipa, Ica, Lambayeque y más regiones

lr.pe

Carreras disponibles en la UNI

La universidad ofrece especialidades en arquitectura, ciencias básicas e ingenierías. Entre ellas:

  • Arquitectura y ciencias: Arquitectura, Urbanismo, Física, Matemática, Química, Ciencias de la Computación, Ingeniería Física.
  • Ingenierías civiles y eléctricas: Civil, Económica, Estadística, Eléctrica, Electrónica, Telecomunicaciones, Ciberseguridad.
  • Tecnológicas: Sistemas, Software, Inteligencia Artificial, Biomédica.
  • Recursos y procesos: Geológica, Metalúrgica, Minas, Industrial.
  • Mecánicas y especializadas: Mecánica, Mecánica-Eléctrica, Naval, Mecatrónica, Aeroespacial.
  • Químicas y energéticas: Petróleo y Gas Natural, Petroquímica, Química, Textil.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Examen de admisión UNI 2026: resultados y link oficial para ver puntajes

Examen de admisión UNI 2026: resultados y link oficial para ver puntajes

LEER MÁS
Con solo 14 años, adolescente de Huánuco se convirtió en el postulante más joven del examen de admisión de la UNI 2026-I

Con solo 14 años, adolescente de Huánuco se convirtió en el postulante más joven del examen de admisión de la UNI 2026-I

LEER MÁS
Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

Joven de Pucallpa dejó dos carreras para postular a la UNI y estudiar Ingeniería Aeroespacial: “Mi papá no sabe”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

Nueva Carretera Central sigue en construcción: megaproyecto iniciará con túnel Pariachi por más de S/2 millones este 2026

LEER MÁS
Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

Rescatista y el perrito que intentaba salvar son arrastrados por fuerte caudal de río Rímac

LEER MÁS
DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

DNI electrónico 2026 con descuento: Reniec lanza beneficio para quienes cumplen este requisito

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados del examen de admisión de la UNI 2026-I: link oficial para ver los puntajes del 20 de febrero

Neymar deja abierta la posibilidad de retirarse del fútbol este año: ''No sé qué va a pasar de aquí en adelante''

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Sociedad

Caen 4 presuntos miembros de La Federación, red detrás de asesinato de chofer de la ruta B en Cercado de Lima

Parque de las Leyendas celebra el Día del Oso: revisa el cronograma de actividades para este 21 de febrero en San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su libertad inmediata

Keiko Fujimori se lava las manos por elección de José María Balcázar y culpa a Renovación Popular

Indulto a Pedro Castillo: pide formalmente gracia presidencial a José María Balcázar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025