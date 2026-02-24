HOYSuscripcion LR Focus

El Cuarteto Allegro inaugura el ciclo Cuerdas de Verano 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima

El Cuarteto Allegro está compuesto por tres talentosos músicos venezolanos y uno peruano. Esta serie de conciertos irá de febrero a abril en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores.

Cuarteto Allegro. Foto: Difusión.
Cuarteto Allegro. Foto: Difusión.

Este miércoles 25 comienza el ciclo Cuerdas de Verano 2026 de la Sociedad Filarmónica de Lima y lo hará con el Cuarteto Allegro.  Esta serie de conciertos irá de febrero a abril (25 de febrero, 25 de marzo y 29 de abril) en la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores (av. Armendáriz 350, Miraflores).

Vale indicar que estos conciertos son un esfuerzo de la Sociedad Filarmónica de Lima, cuyo objetivo no es otro que la formación personal mediante música de alta calidad. Es una entidad clave para los melómanos peruanos. Tengamos en cuenta que esta es una tarea que la viene llevando a cabo desde 1907. Es decir, casi 120 años.

En esta ocasión, el repertorio que se ejecutará incluye obras de Beethoven, Mendelssohn, Dvořák, Schubert y Tchaikovsky.

De acuerdo con la información recibida, el Cuarteto Allegro está conformado por tres músicos venezolanos (Alejandro Machado, Reina Dios y Abraham Rodríguez) y uno peruano (Leo Barraza). Para nadie es un secreto la calidad formativa de los venezolanos en música. El hecho de que contemos con músicos venezolanos en el circuito cultural no es más que una muestra tajante de la fuerza integradora de la cultura.

Las actividades de la Sociedad Filarmónica de Lima, al igual que otras instituciones dedicadas al noble propósito de promocionar la música clásica, obedecen a una necesidad elemental. Como dijo Friedrich Nietzsche: “La vida sin música sería un error”. El hombre sin música sería una cosa, algo que va deambulando sin sentido. La música, en general, tiene el poder de estabilizar la existencia. Y la música clásica en particular, aparte de su belleza sonora, proyecta un poder: el de fomentar en quien la escucha un autoanálisis y un fortalecimiento de la perspectiva. He ahí un factor de su universalidad que no se limita a modas de temporada.

Hemos recibido los mejores comentarios del Cuarteto Allegro. No lo pensemos más: los músicos venezolanos y la cultura venezolana han sumado en nuestro país.

...

Datos:

Entradas. En Teleticket Precios desde 20 soles. Las funciones empiezan a las 8 de la noche.

