El video de TikTok conmovió los corazones de miles de usuarios, puesto que muchas veces hasta un cumpleaños pasan desapercibidos. | Foto: composición LR/ TikTok

A menudo, las largas jornadas laborales dejan poco tiempo para las celebraciones. Sin embargo, un grupo de vendedoras ambulantes que ofrece productos en la calle se dio un espacio para festejar el cumpleaños de una de sus compañeras, en medio de su rutina diaria y frente al tránsito constante de peatones y vehículos.

La escena fue registrada en un video que luego se difundió en la cuenta 15katty de TikTok, que logró emocionar a miles de usuarios. En las imágenes se observa cómo las comerciantes se organizaron para sorprender a la cumpleañera con un pastel, con lo que demostraron que, pese a las dificultades del día a día, siempre hay lugar para un gesto de cariño.

La homenajeada se mostró muy conmovida mientras sus compañeras le cantaban el tradicional “Happy Birthday”. Rodeada de sus puestos de venta, la celebración se dio de manera sencilla, pero cargada de afecto, lo que convirtió el momento en algo especial para todas las asistentes.

El clip compartido con el mensaje: “No es un día cualquiera, si lo compartes con verdaderas amistades”, conectó con muchos cibernautas, quienes se sintieron identificados con la situación.

Usuarios de TikTok dejaron sus comentarios

Como era de esperarse, los seguidores de la popular plataforma china no tardaron en dejar sus impresiones. “Qué lindo. Me hicieron acordar cuando trabajaba como ambulante y me ayudaban con mi bebé. Las buenas amistades”, escribió una usuaria. Otros destacaron que no importa el lugar ni la fiesta, sino el cariño genuino que vuelve inolvidable una fecha así.