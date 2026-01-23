Horas claves para definir el futuro de Kevin Serna. Boca Juniors desea cerrar lo antes posible su incorporación para la Copa Libertadores y ya logró un acuerdo con el veloz futbolista respecto a su vínculo contractual; sin embargo, el principal 'obstáculo' es Fluminense, club dueño del pase del jugador.

Dicha operación es seguida muy de cerca por Alianza Lima. Los victorianos cuentan con un 30% de su ficha tras venderlo al gigante brasileño a mediados del 2024.

Kevin Serna tiene acuerdo con Boca Juniors

En la reciente edición del programa ESPN F12, se reveló que el colombo-peruano tiene el deseo de arribar a Boca Juniors. Lo que falta para concretar el fichaje es que los xeneizes mejoren su primera oferta y Fluminense acepte el traspaso.

"Fluminense va a esperar durante la jornada de hoy. Ayer en la noche hubo una comunicación vía Zoom a través de los abogados de los clubes por la oferta que ya hizo Boca hace 48 horas. La intención es que Boca mejore esa oferta; no necesariamente tiene que llegar a 7 u 8 millones. Es probable que haya una mejora, pero desde Brasil me comentan que mañana, a más tardar, la transferencia quede resuelta", mencionaron.

"El jugador quiere jugar en Boca; de hecho, ya arregló la parte contractual con Boca. Su contrato con Boca lo resolvió, falta arreglar con Fluminense", agregaron sobre la negociación entre el extremo y el club argentino.

¿Cuánto ganaría Alianza Lima con el fichaje de Kevin Serna por Boca Juniors?

De concretarse el fichaje de Kevin Serna por Boca Juniors, que según reportes de la prensa internacional rondaría los 5 o 6 millones de dólares, el club victoriano podría sumar a sus arcas una cifra aproximada de 1.5 millones.