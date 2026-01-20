El exjugador de Alianza Lima estaría en la mira de Boca Juniors. Kevin Serna ha tenido buenas actuaciones en Fluminense tras su paso por La Victoria. Sin embargo, medios argentinos han dado a conocer que Serna podría llegar al cuadro Xeneize, esto tras no poder concretarse el fichaje del colombiano Mario Hinestroza, del Atlético Nacional, quien fichó por Vasco da Gama. Es por esta razón que el colombiano estaría en la mira.

Según el periodista Marcelo Nasarala de Radio Splendid, Serna fue ofrecido a Boca tras frustrarse el fichaje de Hinestroza. “Hay uno que juega en el fútbol brasileño y acercaron su nombre. Es Kevin Serna, el extremo que el año pasado jugó en Fluminense”, señaló. De concretarse este posible fichaje, podría beneficiar a Alianza, ya que recibiría un porcentaje de la venta.

¿Cuánto recibiría Alianza Lima si Kevin Serna ficha por Boca Juniors?

Como se sabe, Alianza Lima se quedo con un 30% del pase de Kevin Serna tras venderlo a Fluminense. Es en este contexto que el 'Flu' mantiene el 50% del pase mientras que el restante lo tiene ADT, equipo que también tuvo en sus filas al colombiano. Por lo que si se llega a concretar este traspaso, los blanquiazules recibirán un incentivo económico. Ahora mismo, los argentinos no tendría problemas en comprar al jugador, pues está siendo cotizado en 5.5 millones de dólares.

¿Cómo le ha ido a Kevin Serna en Fluminense?

Tras su llegada al equipo brasileño, Serna ha disputado 88 partidos oficiales, en los que ha marcado 16 goles y brindado 10 asistencias.

¿Cómo ha sido el ascenso de Kevin Serna?

Kevin Serna pasó de jugar en ADT de Tarma a Alianza Lima y luego dar el salto a la mejor liga de Sudamérica. En Fluminense es muy querido por su aporte en goles y asistencias, cerrando la temporada 2025 con 13 tantos y 8 pases gol. Por ello, los hinchas de Boca Juniors se ilusionan con su posible llegada.