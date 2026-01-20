HOYSuscripcion LR Focus

Jerí solicita ir ante la Comisión de Fiscalización tras reuniones secretas
Deportes

Prensa argentina señala que Kevin Serna estaría en la mira de Boca Juniors: ¿cómo beneficiaria su venta a Alianza Lima?

El exAlianza Lima Kevin Serna se perfila como una de las opciones de Boca Juniors, que no pudo fichar a Mario Hinestroza, esto tras sus buenas actuaciones con Fluminense.

Kevin Serna interesaría a Boca Juniors. Foto: composición LR/Instagram
Kevin Serna interesaría a Boca Juniors. Foto: composición LR/Instagram

El exjugador de Alianza Lima estaría en la mira de Boca Juniors. Kevin Serna ha tenido buenas actuaciones en Fluminense tras su paso por La Victoria. Sin embargo, medios argentinos han dado a conocer que Serna podría llegar al cuadro Xeneize, esto tras no poder concretarse el fichaje del colombiano Mario Hinestroza, del Atlético Nacional, quien fichó por Vasco da Gama. Es por esta razón que el colombiano estaría en la mira.

Según el periodista Marcelo Nasarala de Radio Splendid, Serna fue ofrecido a Boca tras frustrarse el fichaje de Hinestroza. “Hay uno que juega en el fútbol brasileño y acercaron su nombre. Es Kevin Serna, el extremo que el año pasado jugó en Fluminense”, señaló. De concretarse este posible fichaje, podría beneficiar a Alianza, ya que recibiría un porcentaje de la venta.

PUEDES VER: Arturo Vidal sorprende con publicación sobre Paolo Guerrero tras la victoria de Alianza Lima sobre Colo Colo

lr.pe

¿Cuánto recibiría Alianza Lima si Kevin Serna ficha por Boca Juniors?

Como se sabe, Alianza Lima se quedo con un 30% del pase de Kevin Serna tras venderlo a Fluminense. Es en este contexto que el 'Flu' mantiene el 50% del pase mientras que el restante lo tiene ADT, equipo que también tuvo en sus filas al colombiano. Por lo que si se llega a concretar este traspaso, los blanquiazules recibirán un incentivo económico. Ahora mismo, los argentinos no tendría problemas en comprar al jugador, pues está siendo cotizado en 5.5 millones de dólares.

¿Cómo le ha ido a Kevin Serna en Fluminense?

Tras su llegada al equipo brasileño, Serna ha disputado 88 partidos oficiales, en los que ha marcado 16 goles y brindado 10 asistencias.

PUEDES VER: Alianza Lima buscaría dar el golpe con fichaje de futbolista brasileño que sonó para Universitario: "Guede está evaluando"

lr.pe

¿Cómo ha sido el ascenso de Kevin Serna?

Kevin Serna pasó de jugar en ADT de Tarma a Alianza Lima y luego dar el salto a la mejor liga de Sudamérica. En Fluminense es muy querido por su aporte en goles y asistencias, cerrando la temporada 2025 con 13 tantos y 8 pases gol. Por ello, los hinchas de Boca Juniors se ilusionan con su posible llegada.

