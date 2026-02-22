HOYSuscripcion LR Focus

Wilder Cartagena se volvió a lesionar en el debut de la MLS 2026: volante tenía una temporada sin jugar

En apenas 14 minutos de haber iniciado el partido, Wilder Cartagena salió lesionado en el duelo de Orlando City ante New York Red Bulls.

Wilder Cartagena salió lesionado en el debut de la MLS 2026. Foto: Orlando City
Wilder Cartagena salió lesionado en el debut de la MLS 2026. Foto: Orlando City

La temporada de la MLS 2026 inició con grandes partidos. Uno de los peruanos que juegan en la liga estadounidense, Wilder Cartagena, volvió a tener actividad en Orlando City, luego de más de un año de inactividad por lesión. En uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, el equipo del peruano se enfrentaba ante el New York Red Bulls. La mala noticia fue, que el volante de la selección peruana, tuvo una nueva lesión en este encuentro.

En este cotejo, del último sábado por la noche, Wilder Cartagena fue titular y cayó 2-1 frente a los Red Bulls. Sumado a eso, el regreso del volante peruano se llevó todas las luces debido a que volvía al ruedo luego de un gran tiempo sin jugar. 'Carta' se lesionó a poco del final del primer tiempo. A los 12 minutos de haber comenzado el partido, sufrió una molestia y tuvo que pedir su cambio.

PUEDES VER: Mauro Cantoro cuestionó a Javier Rabanal tras empate entre Universitario y Sporting Cristal en los minutos finales: "Es toda del entrenador"

lr.pe

Wilder Cartagena se lesionó en el debut de la MLS 2026

La lesión de Cartagena se dio cuando Orlando Cita ya perdía 1-0 ante New York Red Bulls. El cambio del volante de la selección peruana se dio por Colin Gusek, quien ingresó y tuvo un irregular desempeño. En las imágenes, se pudo apreciar al peruano saliendo del campo de juego entre lágrimas.

Hasta el momento no se sabe con exactitud la magnitud de la lesión de Cartagena, ya que el club no ha emitido ninguna información oficial. De la misma forma, tampoco es garantizada la convocatoria del mediocampista para los próximos partidos de la selección peruana.

PUEDES VER: Ignacio Buse perdió 2-0 ante Alejandro Tabilo por la semifinal del Rio Open 2026

lr.pe

¿Cuándo será el próximo partido de Orlando City?

El próximo duelo del Orlando City será ante Inter Miami el 1 de marzo a las 7.00 p. m., por la segunda fecha de la MLS 2026. Este enfrentamiento se realizará en el Inter&Co Stadium con capacidad para 25.500 personas.

