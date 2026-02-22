Wilder Cartagena se volvió a lesionar en el debut de la MLS 2026: volante tenía una temporada sin jugar

La temporada de la MLS 2026 inició con grandes partidos. Uno de los peruanos que juegan en la liga estadounidense, Wilder Cartagena, volvió a tener actividad en Orlando City, luego de más de un año de inactividad por lesión. En uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, el equipo del peruano se enfrentaba ante el New York Red Bulls. La mala noticia fue, que el volante de la selección peruana, tuvo una nueva lesión en este encuentro.

En este cotejo, del último sábado por la noche, Wilder Cartagena fue titular y cayó 2-1 frente a los Red Bulls. Sumado a eso, el regreso del volante peruano se llevó todas las luces debido a que volvía al ruedo luego de un gran tiempo sin jugar. 'Carta' se lesionó a poco del final del primer tiempo. A los 12 minutos de haber comenzado el partido, sufrió una molestia y tuvo que pedir su cambio.

Wilder Cartagena se lesionó en el debut de la MLS 2026

La lesión de Cartagena se dio cuando Orlando Cita ya perdía 1-0 ante New York Red Bulls. El cambio del volante de la selección peruana se dio por Colin Gusek, quien ingresó y tuvo un irregular desempeño. En las imágenes, se pudo apreciar al peruano saliendo del campo de juego entre lágrimas.

Hasta el momento no se sabe con exactitud la magnitud de la lesión de Cartagena, ya que el club no ha emitido ninguna información oficial. De la misma forma, tampoco es garantizada la convocatoria del mediocampista para los próximos partidos de la selección peruana.

¿Cuándo será el próximo partido de Orlando City?

El próximo duelo del Orlando City será ante Inter Miami el 1 de marzo a las 7.00 p. m., por la segunda fecha de la MLS 2026. Este enfrentamiento se realizará en el Inter&Co Stadium con capacidad para 25.500 personas.