HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos
Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     Mira EN VIVO 'Súmate a La República' con RMP, Juliana, Pedro y Carlos     
EN VIVO

Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo en vivo | Súmate a la República

Deportes

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata HOY por la Liga Profesional Argentina?

En el estadio Jorge Luis Hirschi, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de Argentina. La transmisión va por ESPN.

Boca Juniors no pierde ante Estudiantes de La Plata desde hace cuatro partidos. Foto: composición de LR/Omar Neyra
Boca Juniors no pierde ante Estudiantes de La Plata desde hace cuatro partidos. Foto: composición de LR/Omar Neyra

Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata EN VIVO juegan por la fecha 2 del grupo A en el Torneo Apertura de Argentina 2026 desde las 8.15 p. m. (hora peruana), y 10.15 p. m. (horario argentino). El partido de hoy se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, con transmisión a cargo de ESPN Premium (en Argentina) y ESPN (en Perú). También podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto a través de La República Deportes.

Tras debutar con triunfo ante Deportivo Riestra, el equipo azul y oro sale en busca de una segunda alegría en casa del León, que viene de igualar ante Independiente. Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, las dos flamantes incorporaciones al plantel de Claudio Úbeda, verán el duelo desde las tribunas, pues no fueron convocados.

PUEDES VER: Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza y resalta sus cualidades: 'Es un líder dentro y fuera de la cancha'

lr.pe

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata?

En Argentina, el cruce entre xeneizes y pincharratas empieza a las 10.15 p. m. Para otros países, revisa el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.

  • Costa Rica, México: 7.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.15 p. m.
  • Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.15 p. m.
  • España: 2.15 a. m. (jueves 29).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata?

En Sudamérica, la transmisión de este cotejo irá por la señal de ESPN. En Argentina, se podrá ver a través de ESPN Premium en el Pack Fútbol.

  • Argentina: ESPN Premium
  • Bolivia: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN 5
  • Ecuador: ESPN
  • México: Disney Plus
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: TyC Sports.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Estos son los posibles equipos titulares de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por la Champions League.

  • Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. 
  • Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña revela nuevos detalles: 'Existen numerosas constancias'

lr.pe

Pronóstico de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Así están las cuotas para este encuentro. Boca Juniors es ligeramente favorito.

  • Betsson: gana Boca (2,70), empate (2,75), gana Estudiantes (3,05)
  • Betano: gana Boca (2,75), empate (2,72), gana Estudiantes (3,15)
  • Bet365: gana Boca (2,57), empate (2,85), gana Estudiantes (3,10)
  • 1XBet: gana Boca (2,69), empate (2,70), gana Estudiantes (3,04)
  • Coolbet: gana Boca (2,80), empate (2,85), gana Estudiantes (3,00)
  • Doradobet: gana Boca (2,75), empate (2,75), gana Estudiantes (3,00).

Últimos partidos de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Estos son los resultados de los cinco cruces más recientes entre Boca y Estudiantes.

  • Estudiantes de La Plata 1-2 Boca Juniors | 02.11.25
  • Boca Juniors 2-0 Estudiantes de La Plata | 19.04.25
  • Estudiantes de La Plata 1-1 Boca Juniors | 26.08.24
  • Estudiantes de La Plata 1-1 Boca Juniors | 30.04.24
  • Estudiantes de La Plata 1-0 Boca Juniors | 12.04.24.
Notas relacionadas
[ESPN 5 y Disney Plus] ¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League?

[ESPN 5 y Disney Plus] ¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League?

LEER MÁS
Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League: ¿a qué hora y como ver el partido?

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League: ¿a qué hora y como ver el partido?

LEER MÁS
[Tigo Sports] ¿A qué hora juega Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de Paraguay?

[Tigo Sports] ¿A qué hora juega Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de Paraguay?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las críticas por el manejo de su imagen: "Una buena persona"

Pol Deportes sale en defensa de Santi Lesmes tras las críticas por el manejo de su imagen: "Una buena persona"

LEER MÁS
Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

Ricardo Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima y resalta sus cualidades: "Es un líder dentro y fuera de la cancha"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[ESPN 5 y Disney Plus] ¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League?

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

La primera actriz Sonia Oquendo denuncia malos tratos durante su participación en obra dirigida por Sergio Galliani: "Sentía que estaba en una cárcel"

Deportes

[ESPN 5 y Disney Plus] ¿Dónde ver Barcelona vs Copenhague EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League?

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League: ¿a qué hora y como ver el partido?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: Poder Judicial admite a trámite querella contra Fernando Rospigliosi por difamación

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025