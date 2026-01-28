¿A qué hora juega Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata HOY por la Liga Profesional Argentina?

Boca Juniors no pierde ante Estudiantes de La Plata desde hace cuatro partidos. Foto: composición de LR/Omar Neyra

Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata EN VIVO juegan por la fecha 2 del grupo A en el Torneo Apertura de Argentina 2026 desde las 8.15 p. m. (hora peruana), y 10.15 p. m. (horario argentino). El partido de hoy se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, con transmisión a cargo de ESPN Premium (en Argentina) y ESPN (en Perú). También podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto a través de La República Deportes.

Tras debutar con triunfo ante Deportivo Riestra, el equipo azul y oro sale en busca de una segunda alegría en casa del León, que viene de igualar ante Independiente. Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, las dos flamantes incorporaciones al plantel de Claudio Úbeda, verán el duelo desde las tribunas, pues no fueron convocados.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata?

En Argentina, el cruce entre xeneizes y pincharratas empieza a las 10.15 p. m. Para otros países, revisa el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.

Costa Rica, México: 7.15 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.15 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.15 p. m.

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.15 p. m.

España: 2.15 a. m. (jueves 29).

¿Dónde ver Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata?

En Sudamérica, la transmisión de este cotejo irá por la señal de ESPN. En Argentina, se podrá ver a través de ESPN Premium en el Pack Fútbol.

Argentina: ESPN Premium

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN 5

Ecuador: ESPN

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: TyC Sports.

Alineaciones probables de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Estos son los posibles equipos titulares de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.

Boca Juniors : Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.

: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos. Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.

Pronóstico de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Así están las cuotas para este encuentro. Boca Juniors es ligeramente favorito.

Betsson: gana Boca (2,70), empate (2,75), gana Estudiantes (3,05)

Betano: gana Boca (2,75), empate (2,72), gana Estudiantes (3,15)

Bet365: gana Boca (2,57), empate (2,85), gana Estudiantes (3,10)

1XBet: gana Boca (2,69), empate (2,70), gana Estudiantes (3,04)

Coolbet: gana Boca (2,80), empate (2,85), gana Estudiantes (3,00)

Doradobet: gana Boca (2,75), empate (2,75), gana Estudiantes (3,00).

Últimos partidos de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata

Estos son los resultados de los cinco cruces más recientes entre Boca y Estudiantes.