¿A qué hora juega Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata HOY por la Liga Profesional Argentina?
En el estadio Jorge Luis Hirschi, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata se enfrentan por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de Argentina. La transmisión va por ESPN.
- DT de Universitario habla sobre el frustrado fichaje de César Inga a la MLS: "Oportunidades va a tener muchas"
- Pedro Gallese explicó qué gran diferencia existe entre el fútbol colombiano y la MLS: "Les falta eso"
Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata EN VIVO juegan por la fecha 2 del grupo A en el Torneo Apertura de Argentina 2026 desde las 8.15 p. m. (hora peruana), y 10.15 p. m. (horario argentino). El partido de hoy se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, con transmisión a cargo de ESPN Premium (en Argentina) y ESPN (en Perú). También podrás seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto a través de La República Deportes.
Tras debutar con triunfo ante Deportivo Riestra, el equipo azul y oro sale en busca de una segunda alegría en casa del León, que viene de igualar ante Independiente. Ángel Romero y Santiago Ascacíbar, las dos flamantes incorporaciones al plantel de Claudio Úbeda, verán el duelo desde las tribunas, pues no fueron convocados.
PUEDES VER: Gareca aprueba la llegada de Esteban Pavez a Alianza y resalta sus cualidades: 'Es un líder dentro y fuera de la cancha'
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata?
En Argentina, el cruce entre xeneizes y pincharratas empieza a las 10.15 p. m. Para otros países, revisa el horario respectivo de acuerdo a la siguiente guía.
- Costa Rica, México: 7.15 p. m.
- Colombia, Ecuador, Perú: 8.15 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.15 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.15 p. m.
- Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.15 p. m.
- España: 2.15 a. m. (jueves 29).
¿Dónde ver Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata?
En Sudamérica, la transmisión de este cotejo irá por la señal de ESPN. En Argentina, se podrá ver a través de ESPN Premium en el Pack Fútbol.
- Argentina: ESPN Premium
- Bolivia: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Costa Rica: ESPN 5
- Ecuador: ESPN
- México: Disney Plus
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: TyC Sports.
Alineaciones probables de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata
Estos son los posibles equipos titulares de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata por la Champions League.
- Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Lucas Janson y Exequiel Zeballos.
- Estudiantes de La Plata: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti o Eros Mancuso; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez.
PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Zambrano, Trauco y Peña revela nuevos detalles: 'Existen numerosas constancias'
Pronóstico de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata
Así están las cuotas para este encuentro. Boca Juniors es ligeramente favorito.
- Betsson: gana Boca (2,70), empate (2,75), gana Estudiantes (3,05)
- Betano: gana Boca (2,75), empate (2,72), gana Estudiantes (3,15)
- Bet365: gana Boca (2,57), empate (2,85), gana Estudiantes (3,10)
- 1XBet: gana Boca (2,69), empate (2,70), gana Estudiantes (3,04)
- Coolbet: gana Boca (2,80), empate (2,85), gana Estudiantes (3,00)
- Doradobet: gana Boca (2,75), empate (2,75), gana Estudiantes (3,00).
Últimos partidos de Boca Juniors vs Estudiantes de La Plata
Estos son los resultados de los cinco cruces más recientes entre Boca y Estudiantes.
- Estudiantes de La Plata 1-2 Boca Juniors | 02.11.25
- Boca Juniors 2-0 Estudiantes de La Plata | 19.04.25
- Estudiantes de La Plata 1-1 Boca Juniors | 26.08.24
- Estudiantes de La Plata 1-1 Boca Juniors | 30.04.24
- Estudiantes de La Plata 1-0 Boca Juniors | 12.04.24.