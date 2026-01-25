Ganador de La Tinka del 25 de enero: la jugada que le hizo llevarse más de 19 millones de soles

El domingo 25 de enero de 2026 se realizó un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de lotería más grande del Perú. En esta ocasión, un afortunado ganador se llevó el pozo acumulado de S/19′505,138.

Según el juego de lotería peruano, se trata de un ciudadano de la ciudad de Cajamarca quién logró dar con los seis números 4, 19, 28, 8, 35, 43, convirtiéndose así en el nuevo millonario del Perú.

¿Cuál fue la jugada ganadora de la Tinka de más de S/19 millones?

Las bolillas ganadoras de este domingo 25 de enero de 2026 fueron los números 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43. Resultado que hará millonario a un afortunado que según La Tinka compró su ticket el mismo domingo 25 de enero. La jugada ganadora fue anunciada mediante su transmisión en vivo.

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 28 de enero del 2026, el Pozo Millonario será de S/4'000,000.

¿Cómo cobrar el premio de La Tinka?

El afortunado debe presentar el ticket original en buen estado y su DNI en las oficinas de Intralot, y si el premio supera los 5,000 soles, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Además, el ganador cuenta con 180 días para reclamar su premio, o el dinero vuelve al pozo.

