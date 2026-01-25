HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Ganador de La Tinka del 25 de enero: la jugada que le hizo llevarse más de 19 millones de soles

Reventó el Pozo Millonario. Un participante ganó más de 19 millones de soles en el sorteo del 25 de enero de La Tinka, tras acertar una inesperada combinación numérica.

Reventó La Tinka este 25 de enero.
Reventó La Tinka este 25 de enero.

El domingo 25 de enero de 2026 se realizó un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de lotería más grande del Perú. En esta ocasión, un afortunado ganador se llevó el pozo acumulado de S/19′505,138.

Según el juego de lotería peruano, se trata de un ciudadano de la ciudad de Cajamarca quién logró dar con los seis números 4, 19, 28, 8, 35, 43, convirtiéndose así en el nuevo millonario del Perú.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

lr.pe

¿Cuál fue la jugada ganadora de la Tinka de más de S/19 millones?

Las bolillas ganadoras de este domingo 25 de enero de 2026 fueron los números 4 - 19 - 28 - 8 - 35 - 43. Resultado que hará millonario a un afortunado que según La Tinka compró su ticket el mismo domingo 25 de enero. La jugada ganadora fue anunciada mediante su transmisión en vivo.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Para el próximo sorteo de La Tinka, a realizarse el miércoles 28 de enero del 2026, el Pozo Millonario será de S/4'000,000.

¿Cómo cobrar el premio de La Tinka?

El afortunado debe presentar el ticket original en buen estado y su DNI en las oficinas de Intralot, y si el premio supera los 5,000 soles, el pago se realiza mediante transferencia bancaria. Además, el ganador cuenta con 180 días para reclamar su premio, o el dinero vuelve al pozo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vecina en VMT invadió la vereda para instalar techo, rejas y la convirtió en su cochera privada: "Me costó caro"

Vecina en VMT invadió la vereda para instalar techo, rejas y la convirtió en su cochera privada: "Me costó caro"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Inician desvíos por obras en la av. Javier Prado pese a críticas ciudadanas y de expertos por inviabilidad

Inician desvíos por obras en la av. Javier Prado pese a críticas ciudadanas y de expertos por inviabilidad

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Sociedad

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025