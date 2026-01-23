HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Tendencias

Familia peruana causa furor al llevar a su cordero a playa de Trujillo: “Con lana todo se puede”

El insólito paseo de una familia junto a su cordero por una playa de Trujillo desató risas y miles de reacciones en redes sociales.

Video de cordero en la playa desata risas y asombro en redes.
Video de cordero en la playa desata risas y asombro en redes. | Foto: composición LR/ TikTok

Una familia peruana se viralizó en redes sociales tras llevar a su cordero a una playa de Trujillo. El curioso momento no tardó en captar la atención de miles de usuarios, quienes quedaron sorprendidos al ver al animal disfrutar del mar junto a sus dueños. El clip registra más de 400.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok.

Familia peruana lleva a su cordero a playa de Trujillo y es viral en TikTok

En el video, difundido en TikTok, se observa a una joven caminando tranquilamente con el cordero por la orilla del mar, como si se tratara de una mascota común. El animal avanza sin miedo entre la arena y las olas, mientras los bañistas miran la escena con asombro. La naturalidad del paseo fue uno de los elementos que más llamó la atención de los internautas.

PUEDES VER: Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

lr.pe

La grabación fue acompañada por un comentario que terminó de viralizar el momento. "Quien tiene dinero puede traer la mascota que se le dé la gana", es la descripción del video. La frase, claramente en tono irónico, fue interpretada por muchos como una broma que reforzó el carácter humorístico de la escena.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes se llenaron de comentarios divertidos. Varios cibernautas resaltaron lo insólito de la escena, mientras otros señalaron que distintos animales también pueden convertirse en mascotas.

PUEDES VER: Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

lr.pe

"Solo pasa en Perú", "Con lana todo se puede", "Perú superando a la IA", "El cordero también quiso verano" y "Ni perro ni gato, cordero", fueron algunas reacciones en TikTok. El video continúa acumulando reproducciones y confirma, una vez más, cómo situaciones inesperadas logran conquistar las redes sociales.

Notas relacionadas
Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

LEER MÁS
Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

LEER MÁS
Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo

Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo

LEER MÁS
Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

Pagó S/14.50 por 3 kg de pescado en un mercado de Villa El Salvador, pero al verificar peso se lleva gran sorpresa: “Le han robado”

LEER MÁS
Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

Egresado de Ingeniería de Minas revela por qué dejó su carrera y decidió para emprender en la venta de comida para mascotas: "No me arrepiento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

LEER MÁS
Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

LEER MÁS
Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Tendencias

Compró una botella de vino a S/175 en reconocido restaurante de Barranco y quedó en shock al ver su precio online: "Te venden la experiencia"

Joven va a trabajar y tomar un café a restaurante en Cusco y le dicen que debe consumir mínimo S/35 por hora

Profesor mexicano deja pensando a alumnos de la UNMSM tras proponer difícil ejercicio en un torneo de cálculo: “Los hice volar”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025