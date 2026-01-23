Familia peruana causa furor al llevar a su cordero a playa de Trujillo: “Con lana todo se puede”

Una familia peruana se viralizó en redes sociales tras llevar a su cordero a una playa de Trujillo. El curioso momento no tardó en captar la atención de miles de usuarios, quienes quedaron sorprendidos al ver al animal disfrutar del mar junto a sus dueños. El clip registra más de 400.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok.

Familia peruana lleva a su cordero a playa de Trujillo y es viral en TikTok

En el video, difundido en TikTok, se observa a una joven caminando tranquilamente con el cordero por la orilla del mar, como si se tratara de una mascota común. El animal avanza sin miedo entre la arena y las olas, mientras los bañistas miran la escena con asombro. La naturalidad del paseo fue uno de los elementos que más llamó la atención de los internautas.

La grabación fue acompañada por un comentario que terminó de viralizar el momento. "Quien tiene dinero puede traer la mascota que se le dé la gana", es la descripción del video. La frase, claramente en tono irónico, fue interpretada por muchos como una broma que reforzó el carácter humorístico de la escena.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes se llenaron de comentarios divertidos. Varios cibernautas resaltaron lo insólito de la escena, mientras otros señalaron que distintos animales también pueden convertirse en mascotas.

"Solo pasa en Perú", "Con lana todo se puede", "Perú superando a la IA", "El cordero también quiso verano" y "Ni perro ni gato, cordero", fueron algunas reacciones en TikTok. El video continúa acumulando reproducciones y confirma, una vez más, cómo situaciones inesperadas logran conquistar las redes sociales.