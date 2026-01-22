HOYSuscripcion LR Focus

El sorprendente arquero de cuatro patas que deslumbró en un partido de fútbol entre amigos en Argentina

Un perro sorprendió a todos al convertirse en arquero en un partido de fútbol callejero. El video de este divertido momento se hizo viral rápidamente en redes sociales.

Un perro se convierte en el arquero estrella en un partido de fútbol callejero en Argentina

Hace un tiempo, en una cancha de fútbol callejero de Argentina, un grupo de niños vivió una experiencia que rápidamente se hizo viral. En medio de un partido improvisado, el desafío de no contar con arquero se resolvió de una manera bastante original: un perro asumió el rol bajo los tres palos. Lo que inicialmente parecía una solución divertida, terminó convirtiéndose en un espectáculo inesperado que mostró cómo, en el fútbol de barrio, las reglas son tan flexibles como la creatividad de los jugadores.

El video que capturó este curioso momento fue compartido por el usuario @UlisesDavid__ en la red social 'X', y rápidamente se hizo viral, alcanzando más de 230.000 visualizaciones. En las imágenes, el perro, con una astucia sorprendente, defendía el arco de manera tan ingeniosa como divertida. Cada vez que el equipo contrario intentaba marcar, el can interceptaba la pelota con movimientos que provocaban las risas de los presentes, quienes no perdían detalle y grababan la escena desde fuera de la cancha.

Usuarios de redes sociales reaccionan al perro portero

El video alcanzó un gran éxito en la red social de Elon Musk, donde superó los 12.000 'me gusta' y fue compartido más de 1.500 veces. Los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios llenos de humor y asombro: "Una chulada, ¡qué buen video!", "Mejor portero que cualquier otra opción", "¡Qué gracioso el perro!", fueron solo algunos de los destacados. La creatividad del momento hizo que el video se volviera un fenómeno viral, con miles de personas disfrutando de la divertida improvisación en la cancha.

El usuario que grabó el video también aportó un toque único al momento, ya que su risa y asombro son contagiosos. No podía evitar sorprenderse y reírse cada vez que el perro lograba hacer una atajada, especialmente cuando, con su habilidad inesperada, le entregaba el balón a su compañero de equipo.

