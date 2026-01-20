Tiktoker Moca arremete contra haters tras cierre de su cuenta: "Si me bloquean, me creo otra"
Moca reaccionó a la sanción de TikTok y aseguró que no desistirá de seguir creando contenido en redes sociales.
La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, decidió reaccionar a la dura sanción que impuso TikTok con su cuenta oficial. Cabe resaltar, que la plataforma china le restringió la opción de realizar transmisiones. La creadora de contenido manifestó su disgusto con la decisión y enfatizó que, pese a la drástica medida, seguirá en el mundo del streaming e influencers.
Moca reacciona a sanción de la plataforma TikTok con contundente mensaje
Tras la divulgación de las restricciones que sufrió la cuenta de Moca, la creadora de contenido explicó que la sanción finalizaría este jueves 22 de enero a las 6.00 p. m. Detalló que el bloqueo se produjo mientras la creadora de contenido realizaba rifas entre sus seguidores, una práctica totalmente prohibida en la plataforma china, al punto de que basta con mencionarla durante una transmisión para que esta sea cerrada de inmediato.
De esta forma, se produjo el cierre de su cuenta de TikTok y cientos de usuarios se mostraron sorprendidos. Al respecto, la influencer expresó que seguirá en las redes sociales y no desistirá.
"No te preocupes, preciosa, que Moca hay para rato. Y si me bloquean de esta cuenta, me creo otra. Me han bloqueado las cuentas, me he vuelto a crear y he empezado de cero 1.000 veces", expresó.
¿Quién es la tiktoker Moca?
La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, es una joven creadora de contenido de 24 años y alcanzó la popularidad en redes sociales por sus singulares reacciones. Además, suele pedir aportes a sus seguidores mediante la billetera digital Yape. Hace poco, celebró su fiesta de cumpleaños y también anunció que se convertirá en madre.