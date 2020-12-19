Las mejores villancicos de Navidad para escuchar este 25 de diciembre

Conoce la lista con los villancicos más populares y con cuáles disfrutar en familia con los engreídos de la casa. Foto. Pinterest

Además de los regalos, la cena, las manualidades, los adornos y el árbol, en esta Navidad nunca sobran los villancicos navideños, canciones que ambientan el escenario en familia y le ponen esa cuota de alegría que la celebración de diciembre amerita.

En esa línea, te presentamos varios de los villancicos que no deben faltar en la Navidad y otros que no conocías para endulzar el ambiente en familia.

Los mejores villancicos de Navidad

Campana sobre campana

Este es uno de los villancicos más conocidos del habla hispana, tanto en España como en Latinoamérica. Si bien no se conoce al autor, se sabe que este tema es de origen andaluz. En cada estrofa narra un momento clave sobre el nacimiento de Jesús.

El Tamborilero

Este villancico navideño es de origen checo, y ha sido traducido libremente al inglés en 1941 por Katherine Davis. No obstante, en España, el famoso cantante Raphael lo versionó en 1969, convirtiéndolo en uno de los temas más pedidos.

La Marimorena

Este es acaso uno de los villancicos navideños más pedidos por los engreídos del hogar. También conocido como ‘Ande, ande, ande, la Marimorena’, refiere a la Virgen María, también llamada en muchos lugares del mundo como ‘La virgen morena’.

¿Cuáles son los villancicos más populares?

Los peces en el río

En el imaginario de habla hispana, este tema es uno de los más aclamados. Este villancico no habla del nacimiento del niño Jesús, sino más bien de su madre: la Virgen María. Entre los cantantes que han interpretado esta canción destaca Manolo Escobar.

Mi burrito sabanero

El compositor venezolano fue el encargado de componer Mi burrito sabanero en 1975. Desde allí, se ha popularizado a nivel mundial.

Noche de paz

En la lista no podría faltar Noche de Paz como villancico navideño popular, pues sus son cálido y lento lo ha vuelto uno de los favoritos en estas fiestas.

Blanca navidad

Escrita Irving Berlin e interpretada por Bing Crosby, este clásico navideño ha logrado traducirse a casi 30 idiomas.

Villancicos de Navidad flamencos

Los Campanilleros - Manuel Torre

Zambomba Flamenca - La Paquera de Jérez

Aires navideños Jerezanos - Lola Flores

Villancicos de Navidad para niños

Arre Borriquito

25 de diciembre fum fum fum

Ya vienen los reyes

Villancicos de Navidad tradicionales Villancicos de Navidad en inglés

Jingle Bells

We wish you a merry christmas