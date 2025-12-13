Para Mario Colomina, Ibai Llanos desaprovechó la oportunidad de retribuir el apoyo que el público peruano sobre el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/ TikTok/Ibai/YouTube

El tiktoker español Mario Colomina no se contuvo al criticar al streamer Ibai Llanos tras la difusión de su reciente contenido grabado en Perú. El creador de contenido comentó que la visita del influencer, con 15 millones de seguidores, fue muy 'hermética' y 'desagradecida'. Cabe resaltar, que Ibai llegó a Lima para hacer la entrega de una sartén dorada tras el 'Mundial de desayunos', donde el pan con chicharrón obtuvo más de 12 millones de votos.

Tiktoker español Mario Colomina critica a Ibai Llanos por su 'hermética' visita al Perú

En un video que compartió en sus redes sociales, Mario Colomina dejó claro su descontento, argumentando que la experiencia gastronómica que mostró Ibai no representó la auténtica comida popular del país. Cuestionó que el creador de contenido hablara de 'comida callejera' pero en un restaurante de alta gama en Miraflores.

Aunque reconoció que parte de la información que brindó el chef Flavio Solórzano podría haberse perdido en la edición, insistió en que se desaprovechó la oportunidad de resaltar la rica gastronomía peruana más allá de lugares reconocidos, como Maido.

Colomina también mencionó que la visita de Ibai se llevó a cabo bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, lo que, según él, limitó la interacción con creadores locales y la comunidad que, de hecho, apoyó masivamente el 'Mundial de desayunos'.

"La verdad que tu visita me ha dejado un poco agridulce y creo que a muchos peruanos también. Después de todo el apoyo que tuviste por parte de Perú, esperaba que hicieses algo con la comunidad de acá, al menos para agradecer todo el apoyo, pero tu visita ha sido totalmente hermética. Me parece muy desagradecido tu gesto con un país que se volcó al 100% por tu concurso. Creo que no te han aconsejado bien", resaltó el tiktoker.

En este sentido, opinó que el streamer pudo colaborar con referentes gastronómicos, visitar verdaderos 'huariques', e incluso actividades abiertas al público. "Esa actitud de estrella en Perú no te va a funcionar", afirmó Colomina, quien concluyó su mensaje deseando que una futura visita sea más inclusiva y cercana.