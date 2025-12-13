HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?
¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?     ¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?     ¿Por dónde ver la final de la 'U' vs. Alianza por la Liga Femenina?     
Tendencias

Tiktoker español Mario Colomina critica duramente a Ibai Llanos tras su paso por Perú: “Esa actitud de estrella, en Perú no te va a funcionar"

Creador de contenido expresó su descontento con la reciente visita de Ibai Llanos, al considerar que pudo ser mucho más cercana, especialmente por el fuerte respaldo que mostró el Perú durante el 'Mundial de desayunos'

Para Mario Colomina, Ibai Llanos desaprovechó la oportunidad de retribuir el apoyo que el público peruano sobre el 'Mundial de desayunos'.
Para Mario Colomina, Ibai Llanos desaprovechó la oportunidad de retribuir el apoyo que el público peruano sobre el 'Mundial de desayunos'. | Foto: composición LR/ TikTok/Ibai/YouTube

El tiktoker español Mario Colomina no se contuvo al criticar al streamer Ibai Llanos tras la difusión de su reciente contenido grabado en Perú. El creador de contenido comentó que la visita del influencer, con 15 millones de seguidores, fue muy 'hermética' y 'desagradecida'. Cabe resaltar, que Ibai llegó a Lima para hacer la entrega de una sartén dorada tras el 'Mundial de desayunos', donde el pan con chicharrón obtuvo más de 12 millones de votos.

Tiktoker español Mario Colomina critica a Ibai Llanos por su 'hermética' visita al Perú

En un video que compartió en sus redes sociales, Mario Colomina dejó claro su descontento, argumentando que la experiencia gastronómica que mostró Ibai no representó la auténtica comida popular del país. Cuestionó que el creador de contenido hablara de 'comida callejera' pero en un restaurante de alta gama en Miraflores.

PUEDES VER: Peruano sorprende al mostrar su día a día en España con 3 trabajos: “Termino a la 1 de la mañana”

lr.pe

Aunque reconoció que parte de la información que brindó el chef Flavio Solórzano podría haberse perdido en la edición, insistió en que se desaprovechó la oportunidad de resaltar la rica gastronomía peruana más allá de lugares reconocidos, como Maido.

Colomina también mencionó que la visita de Ibai se llevó a cabo bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, lo que, según él, limitó la interacción con creadores locales y la comunidad que, de hecho, apoyó masivamente el 'Mundial de desayunos'.

PUEDES VER: Ibai Llanos preparó él mismo pan con chicharrón en 'El Chinito' y los regaló a sus seguidores: "El campeón del mundo"

lr.pe

"La verdad que tu visita me ha dejado un poco agridulce y creo que a muchos peruanos también. Después de todo el apoyo que tuviste por parte de Perú, esperaba que hicieses algo con la comunidad de acá, al menos para agradecer todo el apoyo, pero tu visita ha sido totalmente hermética. Me parece muy desagradecido tu gesto con un país que se volcó al 100% por tu concurso. Creo que no te han aconsejado bien", resaltó el tiktoker.

En este sentido, opinó que el streamer pudo colaborar con referentes gastronómicos, visitar verdaderos 'huariques', e incluso actividades abiertas al público. "Esa actitud de estrella en Perú no te va a funcionar", afirmó Colomina, quien concluyó su mensaje deseando que una futura visita sea más inclusiva y cercana.

Notas relacionadas
Ibai Llanos preparó él mismo pan con chicharrón en 'El Chinito' y los regaló a sus seguidores: "El campeón del mundo"

Ibai Llanos preparó él mismo pan con chicharrón en 'El Chinito' y los regaló a sus seguidores: "El campeón del mundo"

LEER MÁS
Streamer peruano recibe la Sartén de Oro de Ibai Llanos por la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de los desayunos'

Streamer peruano recibe la Sartén de Oro de Ibai Llanos por la victoria del pan con chicharrón en el 'Mundial de los desayunos'

LEER MÁS
Ibai Llanos se sorprende con las fotos creados con IA tras su visita a Latinoamérica: “Se nos ha ido de las manos”

Ibai Llanos se sorprende con las fotos creados con IA tras su visita a Latinoamérica: “Se nos ha ido de las manos”

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

LEER MÁS
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

Joven venezolano acepta pedido delivery en Ventanilla y queda en shock al ver que eran fierros: "No sean malos"

LEER MÁS
Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Tendencias

Pol Deportes confiesa que narró gol de la Champions en quechua en honor a su mamá: "Ella solo habla quechua"

Tras polémica en Chiclayo, peruana muestra árbol navideño de Chachapoyas y redes estallan: "¿Hay concurso?"

Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025