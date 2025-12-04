Ibai Llanos preparó él mismo pan con chicharrón en 'El Chinito' y los regaló a sus seguidores: "El campeón del mundo"

El popular streamer español Ibai Llanos llegó al Perú y compartió su experiencia al preparar pan con chicharrón. Anteriormente, el creador de contenido anunció este interés luego de que Perú superó a la arepa en el 'Mundial de Desayunos', una votación virtual que se volvió tendencia en redes sociales. El extranjero quedó encantado con el sabor del típico sandwich peruano en el restaurante 'El Chinito'.

Ibai Llanos preparó pan con chicharrón en 'El Chinito'

Recientemente, Ibai Llanos compartió en su cuenta de Instagram los videos de su visita en 'El Chinito'. El streamer no dudó en ponerse unos guantes, entrar a la cocina y preparar los sándwiches, que luego repartió a los fans reunidos a las afuera del local. "Parece que voy a operar. No lo hago mal", bromeó.

Tras ello, el influencer, con 15 millones de seguidores en Instagram, destacó la exquisitez del tradicional pan con chicharrón y quedó sorprendido con la algarabía de los peruanos por este platillo en Lima. "El campeón del mundo", resaltó.

¿Por cuántos votos ganó el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?

El 'Mundial de desayunos' tuvo como finalistas a la arepa de Venezuela y el pan con chicharrón de Perú. El tradicional desayuno peruano se impuso con un total de 12.800.000 votos, mientras que la arepa reina pepiada alcanzó los 12.600.000.

Tras ello, llegó a Lima para hacer la entrega de la 'sartén dorada', el trofeo simbólico que lo distingue por triunfar en la competición mundial.