Ibai Llanos preparó él mismo pan con chicharrón en 'El Chinito' y los regaló a sus seguidores: "El campeón del mundo"

Streamer español Ibai Llanos visitó Perú y se animó a preparar pan con chicharrón, tras el triunfo del platillo en el 'Mundial de Desayunos'.

Pan con chicharrón de Perú gana el 'Mundial de Desayunos' con 12.800.000 votos.
Pan con chicharrón de Perú gana el 'Mundial de Desayunos' con 12.800.000 votos. | Foto: composición LR/ Instagram

El popular streamer español Ibai Llanos llegó al Perú y compartió su experiencia al preparar pan con chicharrón. Anteriormente, el creador de contenido anunció este interés luego de que Perú superó a la arepa en el 'Mundial de Desayunos', una votación virtual que se volvió tendencia en redes sociales. El extranjero quedó encantado con el sabor del típico sandwich peruano en el restaurante 'El Chinito'.

Ibai Llanos preparó pan con chicharrón en 'El Chinito'

Recientemente, Ibai Llanos compartió en su cuenta de Instagram los videos de su visita en 'El Chinito'. El streamer no dudó en ponerse unos guantes, entrar a la cocina y preparar los sándwiches, que luego repartió a los fans reunidos a las afuera del local. "Parece que voy a operar. No lo hago mal", bromeó.

PUEDES VER: Streamer La Cobra queda en shock al descubrir que 'Pol Deportes' lo sigue en X y no a Messi ni Cristiano: 'Estoy emocionado'

lr.pe

Tras ello, el influencer, con 15 millones de seguidores en Instagram, destacó la exquisitez del tradicional pan con chicharrón y quedó sorprendido con la algarabía de los peruanos por este platillo en Lima. "El campeón del mundo", resaltó.

¿Por cuántos votos ganó el pan con chicharrón en el 'Mundial de desayunos'?

El 'Mundial de desayunos' tuvo como finalistas a la arepa de Venezuela y el pan con chicharrón de Perú. El tradicional desayuno peruano se impuso con un total de 12.800.000 votos, mientras que la arepa reina pepiada alcanzó los 12.600.000.

PUEDES VER: Perrito vence el cáncer y su dueño lo celebró con emotivo paseo en su auto: "Lo logró, mi mejor amigo"

lr.pe

Tras ello, llegó a Lima para hacer la entrega de la 'sartén dorada', el trofeo simbólico que lo distingue por triunfar en la competición mundial.

