Ibai Llano entregó la Sartén de Oro a 'El Edu' en reconocimiento al pan con chicharrón como el mejor desayuno del mundo. | Foto: composición LR/YouTube - Ibai Llanos

Durante su reciente gira por Latinoamérica, el streamer español Ibai Llanos llegó al Perú para entregar la esperada Sartén de Oro, trofeo que premia al mejor desayuno del mundo. El galardón fue otorgado al pan con chicharrón, representante nacional que se impuso a la arepa venezolana en la competencia internacional organizada por el propio creador de contenido.

En su momento, Ibai mantuvo en reserva el nombre del influencer peruano elegido para recibir el reconocimiento, lo que generó gran expectativa entre sus seguidores.

¿A qué creador de contenido le entregó Ibai Llano la Sartén de Oro?

El galardón fue recibido por el streamer peruano ‘El Edu’, quien cuenta con más de 387.000 seguidores en TikTok. Según explicó Ibai, el influencer fue clave en el torneo virtual, ya que impulsó con entusiasmo el apoyo al pan con chicharrón en cada ronda del certamen a través de los videos que publicaba en sus redes.

“Creo que tú has sido un gran representante peruano”, le dijo Ibai Llanos a ‘El Edu’ tras entregarle la famosa Sartén de Oro. Enseguida, el peruano agradeció el gesto del español con las siguientes palabras: “Gracias por la oportunidad. Fue una locura, de verdad. Creo que nadie se imaginó todo esto y, con gusto, porque siempre que se trata de comida peruana, todas y todos salimos a defenderla”, expresó.

La decisión que tomó previo a la elección de entregarle la Sartén de Oro

El streamer español también comentó que la decisión de entregar la Sartén de Oro no fue sencilla, pues revisó los comentarios de los usuarios y encontró diversas propuestas. Entre las opciones sugeridas figuraban políticos, restaurantes e incluso otros creadores de contenido, lo que dificultó aún más la elección del destinatario final del reconocimiento.

''Ha sido difícil saber a quién entregarle la Sartén de Oro porque estado leyendo sus comentario y había muchas opciones. 'El Chinito' era una de ellas, el 'Museo de Oro', me nombraron también a políticos. Era difícil, pero mi decisión final ha sido entregarle esta sartén a otra persona que ustedes habían recomendado mucho'', explicó el streamer español antes de entregar el premio.

Asimismo, Ibai Llanos respondió a las críticas que surgieron por la elección de la sartén como premio. También recordó que varios restaurantes especializados en pan con chicharrón le ofrecieron promociones, lo que provocó un aumento inusual en las ventas debido a la repercusión que genera su presencia.

''El trofeo es significativo, es lo que conlleva llevar este trofeo. No tuvo ningún tipo de sentido lo que se hablaba de Perú en el mundo'', señaló totalmente sorprendido.