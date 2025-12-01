Ibai Llanos publicó un video en TikTok para desmentir las fotos creadas con IA en las que aparece. | Foto: composición LR/TikTok -Ibai Llanos

Ibai Llanos publicó recientemente un video en el que reaccionó con sorpresa a una serie de fotografías creadas con inteligencia artificial, en las que supuestamente aparece en distintos restaurantes y restobares, donde prueba la gastronomía y los tragos más populares de cada país de Latinoamérica, incluido el Perú.

Debido a la gran expectativa que generó entre sus seguidores, diversos establecimientos usaron las redes sociales —especialmente Instagram— para hacer creer que el streamer español se encontraba en sus locales. Esta situación sorprendió al propio Ibai, quien desmintió todas las publicaciones en las que supuestamente aparecía.

La postura de Ibai Llanos sobre las fotos creadas con IA

En el video, el streamer español negó todas las fotos creadas con inteligencia artificial, en las que supuestamente aparece en restaurantes junto a chefs, trabajadoras y otras personas, con el fin de hacer creer al público que estuvo allí. Durante su intervención, Ibai mencionó uno por uno los establecimientos en los que figura en dichas imágenes.

''Lo de la IA se nos ha ido completamente de las manos. No he ido a ninguno de esos restaurantes. A mí me tienen que estar vacilando, ¿pero qué es esto? Si mi madre lo está viendo, esto no es real, es fake totalmente'', dijo con cara de sorprendido.

La reacción de los usuarios al ver la reacción de Ibai Llanos por sus imágenes creados con la IA

La reacción de los usuarios no se hicieron esperar, y con un tono sarcástico y divertido, comentaron la postura de Ibai Llanos tras desmentir falsas fotografías donde supuestamente apareció para darle mayor publicidad. Entre los mensajes más destacados están: ''Jajajajaja en Perú no te aburres'', ''Aquí facturamos todos Ibai ..vos ya facturaste con los desayunos de LATAM'', ''Tu cara de desencajado, yo no fui, yo no soy'', ''Nadie habla que le está haciendo publicidad a todos'', ''Puedes demandar por eso, creo''.