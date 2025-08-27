HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     
Tendencias

Gaviota agarra a su compañera de un ala para evitar que caiga y en redes bromean con ‘dramática’ escena: “Ni en la rosa de Guadalupe”

El ave quiso rescatar a su compañera de una fuerte caída, pero los usuarios en TikTok no pararon de reír al ver de qué se trataba realmente.

Los usuarios compararon la situación con momentos dramáticos de 'La rosa de Guadalupe', y expresaron su sorpresa y risa ante la escena.
Los usuarios compararon la situación con momentos dramáticos de 'La rosa de Guadalupe', y expresaron su sorpresa y risa ante la escena. | Foto: composición LR/ TikTok / @5_dany_0_reyes_4

Una ‘dramática’ escena compartida en TikTok se volvió viral rápidamente. ¿Qué pasó? Dos gaviotas estaban paradas sobre un muro, cuando una de ellas aparentemente estaba a punto de caerse, pero fue auxiliada por su compañera. Lo que llamó la atención fue la forma en que el ave tomó a la otra de un ala, aunque no hubiera peligro de muerte.

El video compartido en la cuenta 5_dany_0_reyes_4, captó el preciso instante en que el ave de color blanco cayó y su compañera intervino para rescatarla, Aunque muchos pensaron que abajo había un abismo, el clip mostró después que solo medio metro los separaba.

PUEDES VER: Joven evita que gaviotas ataquen a tortugas recién nacidas y genera debate en redes: "No hay que interferir"

lr.pe

Gaviota se aferra a su amiga para evitar que caiga

No obstante, los usuarios en la popular red social quedaron atónitos por el énfasis que puso la gaviota para no dejar caer a su ‘amiga’ y un gran número de usuarios lo relacionaron con una de las escenas de ‘La rosa de Guadalupe’.

Los usuarios compararon la situación con momentos dramáticos de 'La rosa de Guadalupe', y expresaron su sorpresa y risa ante la escena. Foto: composición LR/ TikTok / @5_dany_0_reyes_4

Los usuarios compararon la situación con momentos dramáticos de 'La rosa de Guadalupe', y expresaron su sorpresa y risa ante la escena. Foto: composición LR/ TikTok / @5_dany_0_reyes_4

Tras caer, ambos emplumados se quedaron mirando fijamente, lo que generó más especulaciones de los usuarios en redes sociales. “Tanto drama”, “Pensé que estaba superalto”, “Al final me reí con ellas”, “Todos riéndose con el final”, “Parece que sabían que les estaban grabando e hicieron el show”, “Me puede regresar mis lágrimas, me siento estafada”, escribieron los usuarios en la divertida publicación de TikTok.

Notas relacionadas
Captan a gaviota comiendo ceviche de un plato en el Callao y en redes bromean: “Le falta su chela”

Captan a gaviota comiendo ceviche de un plato en el Callao y en redes bromean: “Le falta su chela”

LEER MÁS
Gaviotas con su polluelo se roban la atención en el Vaticano durante el histórico humo blanco papal

Gaviotas con su polluelo se roban la atención en el Vaticano durante el histórico humo blanco papal

LEER MÁS
Gaviota acostumbra robar snacks de la misma tienda y video la capta ‘infraganti’

Gaviota acostumbra robar snacks de la misma tienda y video la capta ‘infraganti’

LEER MÁS
Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

Peruano viral por 'soltar gallos' con canción de La Bella Luz logró cantar con la orquesta y Jorge Luna reacciona: "¡Qué hicimos!"

LEER MÁS
Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

Perrito ‘bautiza’ nuevo Puente de la Paz de Miraflores a pocas horas de su inauguración: “A lo que yo vine fue a esto”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

Inmigrante en Estados Unidos envió dinero a su padre por 10 años para que construya su casa y al volver lo botaron

LEER MÁS
Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

Peruana se gradúa de policía e invita a sus padres divorciados a la ceremonia y en redes bromean: “¿Reconciliación?"

LEER MÁS
Carpintero sorprende al destapar botella con un trompo y redes estallan: “Ni Messi hace esa magia”

Carpintero sorprende al destapar botella con un trompo y redes estallan: “Ni Messi hace esa magia”

LEER MÁS
Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League 2025/26?

OpenAI ajusta a ChatGPT tras demanda de padres que los acusan por la muerte de su hijo de 16 años en EEUU

Tendencias

Fanáticos acampan afuera del Estadio San Marcos previo al concierto de Green Day: "Estarán delante hasta el todo hasta el pogo"

Clientes captan el momento en que murciélago vuela al interior de un banco: “Fue a hacer un batidepósito”

Bus va lleno y cobradora se sube al barandal para pedir el pasaje: "Al estilo Spider-Man"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte ataca a la Fiscalía y minimiza allanamiento contra su hermano Nicanor: "Es un muñeco armado"

Martín Vizcarra volverá a Barbadillo: expresidente será trasladado hoy, según informó Juan José Santiváñez

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota