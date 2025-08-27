Gaviota agarra a su compañera de un ala para evitar que caiga y en redes bromean con ‘dramática’ escena: “Ni en la rosa de Guadalupe”

Los usuarios compararon la situación con momentos dramáticos de 'La rosa de Guadalupe', y expresaron su sorpresa y risa ante la escena. | Foto: composición LR/ TikTok / @5_dany_0_reyes_4

Una ‘dramática’ escena compartida en TikTok se volvió viral rápidamente. ¿Qué pasó? Dos gaviotas estaban paradas sobre un muro, cuando una de ellas aparentemente estaba a punto de caerse, pero fue auxiliada por su compañera. Lo que llamó la atención fue la forma en que el ave tomó a la otra de un ala, aunque no hubiera peligro de muerte.

El video compartido en la cuenta 5_dany_0_reyes_4, captó el preciso instante en que el ave de color blanco cayó y su compañera intervino para rescatarla, Aunque muchos pensaron que abajo había un abismo, el clip mostró después que solo medio metro los separaba.

Gaviota se aferra a su amiga para evitar que caiga

No obstante, los usuarios en la popular red social quedaron atónitos por el énfasis que puso la gaviota para no dejar caer a su ‘amiga’ y un gran número de usuarios lo relacionaron con una de las escenas de ‘La rosa de Guadalupe’.

Los usuarios compararon la situación con momentos dramáticos de 'La rosa de Guadalupe', y expresaron su sorpresa y risa ante la escena. Foto: composición LR/ TikTok / @5_dany_0_reyes_4

Tras caer, ambos emplumados se quedaron mirando fijamente, lo que generó más especulaciones de los usuarios en redes sociales. “Tanto drama”, “Pensé que estaba superalto”, “Al final me reí con ellas”, “Todos riéndose con el final”, “Parece que sabían que les estaban grabando e hicieron el show”, “Me puede regresar mis lágrimas, me siento estafada”, escribieron los usuarios en la divertida publicación de TikTok.