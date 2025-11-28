Pei-Yun Chung debe más de 40.000 dólares en alquiler y enfrenta un proceso de desalojo en Williamsburg. Foto: composiciónLR/lu.pychung/New York Post

Con más de 26.000 seguidores en Instagram y una imagen asociada al lujo y la alta cocina, Pei-Yun Chung, influencer y bloguera especializada en gastronomía, ha pasado de ser una figura destacada en redes sociales a enfrentar problemas legales en Nueva York. Las autoridades la mantienen detenida en Rikers Island tras una serie de incidentes en los que, presuntamente, consumió en restaurantes de alto perfil sin cubrir la cuenta.

La influencer de 34 años fue arrestada por última vez el 22 de noviembre tras intentar salir sin pagar de Mole Mexican Bar & Grill. Las investigaciones revelan que utilizaba una táctica consistente: ordenaba costosos platillos, y al momento de pagar, ofrecía promocionar el restaurante en sus redes como forma de trueque. Esta conducta se repitió en diversos locales entre octubre y noviembre, generando malestar en la comunidad gastronómica de la ciudad.

¿De qué se le acusa a Pei-Yun Chung?

Según documentos obtenidos por New York Post y People, Pei-Yun Chung habría sido arrestada al menos ocho veces por negarse a pagar en restaurantes de lujo en Manhattan y Brooklyn. Su modus operandi incluía solicitar múltiples platos, documentar su experiencia con fotografías y videos para Instagram, y luego proponer a los encargados realizar una publicación promocional como forma de pago.

Entre los locales afectados figuran reconocidos nombres de la escena culinaria de Nueva York, como:

Francie (Brooklyn)

(Brooklyn) Peter Luger

Motorino

Misi

Sea Thai

12 Chairs Cafe

En el restaurante Francie, por ejemplo, Chung consumió foie gras, carpaccio, bucatini, cordero y mousse de chocolate en una sola visita. Regresó en al menos dos ocasiones más, sin cubrir las cuentas. En Motorino, el propietario Mathieu Palombino relató que la influencer permaneció cuatro horas, pidió varios platos y, tras fallar el pago con tarjeta, ofreció su visibilidad en Instagram como compensación.

El dueño de Francie, John Winterman, celebró su arresto y declaró: “Me alegra que se esté haciendo justicia”. Por su parte, un gerente de Peter Luger comentó: “Ella se estaba saliendo con la suya demasiadas veces. Y eso no está bien”.

La cuenta de Instagram de Chung, inactiva desde el 23 de octubre, mostraba contenido relacionado con experiencias gourmet, accesorios de lujo y prendas de marcas como Prada, Louis Vuitton y Hermès. También administraba un blog gastronómico de baja difusión, según medios estadounidenses.

¿Qué cargos puede enfrentar Pei-Yun Chung?

El caso de Pei-Yun Chung se ha tornado más complejo debido a su situación judicial y personal. Su arresto más reciente se produjo el 22 de noviembre, pero las autoridades la vinculan con varios incidentes desde el 22 de octubre. Entre las cuentas impagas se encuentran USD 100 en Misi, USD 123 en Sea Thai y USD 149 en Mole Mexican Bar & Grill.

Durante la audiencia del 26 de noviembre, la influencer no compareció. Su abogado alegó que Chung tenía dificultades para entender los cargos y para comunicarse con la defensa. Por esta razón, el juez ordenó una evaluación psicológica 730, un procedimiento utilizado en el estado de Nueva York para determinar si un acusado es mentalmente competente para enfrentar juicio. Mientras se completa este examen, permanece detenida en Rikers Island.

La fianza total fue fijada en USD 4.500, monto que hasta el momento no ha sido cubierto. Además de sus problemas legales, Chung enfrenta una crisis económica. Debe USD 40.000 en alquiler de su departamento en Williamsburg, propiedad del exgobernador Eliot Spitzer, y tiene una orden de desalojo programada para el 2 de diciembre.

Como respuesta a estos incidentes, varios dueños de restaurantes en Nueva York han comenzado a colaborar para identificar a clientes con comportamientos similares. Liad Matatyahu, propietario de 12 Chairs Cafe, comentó que este tipo de colaboración ha fortalecido los lazos entre locales y permitió prevenir nuevas estafas.