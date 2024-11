Jefferson Farfán volvió a presentar un invitado internacional en su programa de YouTube 'Enfocados'. En esta ocasión, el entrevistado fue Edwin Cardona, exjugador de la selección Colombia con varias participaciones en eliminatorias y Copa América. Además de su importante paso por el combinado cafetero, el mediocampista ha jugado en clubes grandes de Sudamérica y México, como Atlético Nacional, Monterrey y Boca Juniors. En este último equipo tuvo la oportunidad de coincidir con dos futbolistas peruanos: Carlos Zambrano y Luis Advíncula.

'Crackdona' contó anécdotas que vivió con ambos, así como con Paolo Guerrero, a quien tuvo de compañero en Racing. Acerca del 'Rayo', recordó que en el cuadro xeneize era conocido como 'La Facha' debido a su particular gusto para vestir, el cual comparó con David Beckham.

¿Qué dijo Edwin Cardona sobre Luis Advíncula?

"'La Facha' Advíncula. Creo que ni Beckham puede (igualarlo)", contestó Cardona a la pregunta que le hizo Roberto Guizasola sobre cómo se comportaba el lateral de la selección peruana.

"Con su pantalón 'pitillo', tan apretado que no le cierran los tobillos", interrumpió Farfán, a lo que el invitado siguió respondiendo entre risas. "La bota, con su gorrita... Es un tipazo", comentó.

Luis Advíncula y Edwin Cardona solo coincidieron seis meses en Boca Juniors. En el segundo semestre del 2021, 'Bolt' fue comprado por el equipo argentino al Rayo Vallecano de España. Junto con el colombiano, quien estaba a préstamo hasta fin de año desde el Tijuana, ganó la Copa Argentina 2019-20 (cuya final se tuvo que disputar mucho después de la fecha original en que estaba planificada debido a la pandemia.

Edwin Cardona elogia a los futbolistas peruanos

En otro momento, el cafetero expresó su alegría por tener la oportunidad de poder relacionarse con jugadores peruanos. "La verdad es que son grandes amigos. Uno llega a Perú, manda un mensaje y que le contesten... eso es lo que el fútbol te deja, la humildad y poder saber que el dinero o la fama va y viene. Nunca pensé que iba a tener la posibilidad de viajar tanto y tener un amigo peruano. A uno lo llena porque uno va y dice ‘necesito esto y colabórame con esto’", dijo.

"Cuando tuve la oportunidad del torneo de ir con Atlético Nacional, Zambrano, Advíncula, Cueva, Paolo, con quienes tengo una gran relación, se pusieron en una buena disposición. Me llena de orgullo porque ahí no vale si tienes o no, sino la amistad, son grandes seres humano", agregó

"Con Zambrano compartí un poco más porque ya estaba (en Boca) y después llegó Advíncula, los dos son 10 puntos. Con Paolo tuve la oportunidad de conocerlo en Racing", continuó detallando el jugador de 31 años.

Edwin Cardona contó divertida anécdota con Paolo Guerrero

Cardona también se animó a contar un hecho gracioso que le ocurrió con el 'Depredador' en el conjunto de Avellaneda. "En Racing llegó al entrenamiento con unos zapatos de plástico, por los que gastó como 800 dólares, y con una sudadera... A mí me decía ‘¿usted ya fue a Alemania?’ y yo le decía ‘no he ido, pero ya iré’, y me respondió ‘cuando vaya, hablamos’ (risas). Pero 10 puntos era él", rememoró.