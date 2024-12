El plantel de Néstor Gorosito realiza su pretemporada con el fin de conseguir la Liga 1 y mostrar una buena cara en la Copa Libertadores 2025, por lo que la directiva de Alianza Lima trabaja en los refuerzos para materializar esos objetivos. Por ello, en las últimas semanas se relacionó el nombre del mundialista colombiano Edwin Cardona con el club íntimo.

El volante ofensivo de 32 años disputó la final del Torneo Clausura en Colombia con Atlético Nacional, en un compromiso emocionante que acabó con una victoria del Verdolaga ante Deportes Tolima por 2-0. En las declaraciones de Cardona tras coronarse campeón, se pronunció sobre su continuidad en el equipo de Medellín y dio una mala noticia para los hinchas blanquiazules.

Edwin Cardona acaba con los rumores que lo relacionan con Alianza Lima

En declaraciones para Win Sports, el mundialista con Colombia mostró su deseo de jugar muchos años en el Atlético Nacional y acabó con los rumores que lo vinculaban con el elenco del 'Pipo' Gorosito. De esta manera, no existe posibilidad de que arribe a La Victoria, al menos para el 2025.

"Ojalá pueda estar muchos años más en el club. Para los que especulaban muchas cosas, me quedan seis meses de contrato en Atlético Nacional y espero que sea más tiempo", manifestó Cardona.

En cuanto a la final disputada este domingo 22, luego de igualar 1-1 en la ida, el conjunto verdolaga se impuso 2-0 ante Deportes Tolima, por la final de vuelta de la Liga BetPlay Dimayor 2024-II, y se consagró campeón ante su gente en el Atanasio Girardot de Medellín. Los goles del partido fueron anotados por Alfredo Morelos y César Román.

Atlético Nacional respondió al supuesto interés de Alianza Lima

A fines de noviembre, ante la supuesta intención de Alianza Lima por contar con el talentoso volante, el periodista Mauricio Loret de Mola mencionó que, después de consultar con Atlético Nacional, club en el que milita Edwin Cardona, esta posibilidad es muy complicada.

"Pregunté en Atlético Nacional. A primera vista me dicen que es casi imposible. Hoy Cardona es el ídolo de Atlético Nacional y viene jugando bien. Es su equipo. Están por ganar la Copa y la Liga. Atlético Nacional puede ganar un doblete en Colombia. Está en su casa, con su gente, en el equipo de su vida. Sacarlo de ahí va a ser complicado", explicó en el programa 'Denganche' en aquella ocasión.

"He consultado cuánto costaría, cuánto es lo que gana. Es un número alto, pero no es tanto alto. En Perú hay fichas de ese vuelo. Como digo, lo veo muy lejano (...). Lo que me aseguran es que es ídolo de Atlético Nacional y el equipo juega a su ritmo. Sacarlo de ahí va a ser difícil. No creo que por las mismas pretensiones lo saques de Colombia. Tiene que ser algo superior", agregó.

¿En qué equipos ha jugado Edwin Cardona?

La figura cafetera compartió vestuarios con Carlos Zambrano y Luis Advíncula en su paso por Boca Juniors.