Guillermo Viscarra, portero de la selección de Bolivia, se convertirá oficialmente en el nuevo arquero de Alianza Lima para la siguiente temporada 2025. El guardameta llegará procedente de The Strongest, club con el que este año jugó un total de 43 partidos, en los cuales recibió 51 goles y mantuvo su valla intacta en 19 ocasiones.

El plantel que dirige el DT Néstor Gorosito, tiene como uno de sus principales objetivos pasar la fase preliminar de la Copa Libertadores y, por supuesto, salir campeones al final de esta campaña. Desde la tienda 'Íntima' vieron conveniente fichar a un guardameta de experiencia como 'Billy', quien llegará a Lima en las próximas semanas para unirse a la Blanquiazul. Para conocer en detalle sus antecedentes, La República Deportes se puso en contacto con Pablo Bustillo, periodista de Red Uno TV, quien explicó cómo juega el espigado deportista.

Puntos fuertes de Guillermo Viscarra

— ¿Por qué llaman a Guillermo Viscarra 'Billy' allá en Bolivia?

— "Le dicen Billy a Vizcarra porque su abuelo es suizo y su tatarabuelo era alemán, y su abuelo se llamaba Guillermo Vizcarra, como el tatarabuelo de Guillermo. Abuelo suizo y tatarabuelo alemán y Guillermo en alemán se dice Wilhelm. Los Guillermo en alemán son Wilhelm, entiendo que es así. De Wilhelm, se quedó en Billy, y a su abuelo ya le decían Billy, igual que (él) su abuelo es Guillermo Viscarra", explicó Bustillo.

— ¿Cuáles son los puntos fuertes de Guillermo Viscarra?

"Las virtudes de Vizcarra son muchísimas. Hoy en día está en el podio de los mejores jugadores del fútbol boliviano, entre los tres mejores de la selección nacional, o del fútbol boliviano, claro que está Guillermo Vizcarra, y te diría que, si no fuera que ha despertado un poquito Miguel Tercero, si no fuera que despertó un poquito Roberto Carlos Fernández que juega en Europa, te diría que Guillermo Viscarra es el número uno. Es fundamental. Cuando teníamos a Lampe y Viscarra en la selección, en estas Eliminatorias, de lejos, eran los dos mejores. Marcaban una diferencia ante la escasez de verdaderos protagonistas.

Vizcarra es un futbolista cinco estrellas acá en Bolivia. Las virtudes: es un arquero que va muy bien por arriba, es un arquero que tiene voz de mando, se comunica muchísimo con su defensa, también va bien abajo, es un arquero que también tiene una lectura especial en penales, es todo un desafío incluso meterle un gol de penal a Guillermo Vizcarra.

Desventajas de Vizcarra … Si bien decía que va bien abajo, arriba, que descuelga bien, de pronto tengo en la retina un par de imágenes donde tiene cierta dubitación, medio segundo en salir o no salir a esos balones aéreos, en un córner o en un tiro libre, esa dubitación de repente alguna vez le ha costado algún gol, pero esas son situaciones contadas con los dedos de la mano", señaló el periodista boliviano.

— ¿Cómo es el temperamento y personalidad de Guilermo Viscarra?

Temperamento y personalidad, de seguro. Viscarra es un tipo serio, la persona más allá del arquero no sonríe mucho, es totalmente dedicado a su trabajo, superconcentrado, muy profesional. No es de dar muchas declaraciones a la prensa cuando se lo convoca a alguna entrevista exclusiva.

Es muy buen tipo, pero él está más en la suya. Es un tipo temperamental, muy pocas veces lo vas a encontrar riendo o haciendo bromas, de pronto con sus compañeros si tiene mucha confianza, eso llegará con el tiempo allá en Perú, pero es un tipo muy metido en lo suyo.

Plantel de experiencia para Alianza Lima

— ¿Cuánto le puede aportar un arquero de selección como Guillermo a Viscarra a Alianza Lima, que también cuenta con jugadores de trayectoria importante?

Y a este Alianza Lima imagino le va a aportar mucho, calculo. Con esos jugadores que también me puntualizabas de mucha experiencia (Carlos Zambrano y Paolo Guerrero), va a terminar de pronto de cerrar ya un equipo de jerarquía, de absoluta jerarquía. Han tenido, entiendo, ese inconveniente en el arco, de pronto con algunas dudas. Yo lo veo muy maduro a Guillermo, tiene 31 años con mucha experiencia, hombre de selección, con muchos partidos, tiene ya roce internacional, sabe lo que es jugar fuera de nuestras fronteras, Yo entiendo y calculo que tendría, me permito, sin embargo, utilizar el condicional, tendría que adaptarse muy rápido a Alianza Lima.

Viscarra no está nada contento sin títulos este año. No es un tipo que se va y ya piensa en Navidad, para nada. No hay festejos, no hay celebraciones, porque no ha sido campeón. Si encuentra un grupo con esa misma mentalidad, va a ser un grupo muy sólido y un equipo muy sólido este Alianza Lima", sentenció el comunicador.

— Desde la prensa boliviana, ¿Qué opinan del traspaso al fútbol peruano por parte de Guillermo Viscarra? ¿Creen que es un progreso en su carrera o más bien es un atraso? ¿El fútbol peruano está por encima que el de Bolivia?

[...] "A pesar de que la prensa de acá, bueno y en todos lados hay periodistas y periodistas, dicen ¿Cómo al fútbol peruano? Pienso yo que el fútbol peruano está un par de pasos por delante del fútbol boliviano, así que ir de Strongest a Alianza Lima es un progreso, imagino que en todo eso ha pensado Viscarra para dar ese salto"; expresó Bustillo.