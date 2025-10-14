Turistas neerlandeses quedan en shock al ver el tamaño de plato en restaurante de Arequipa: “Para 2 o 3 personas”

Dos turistas de Países Bajos quedaron sorprendidos con los contundentes platos que les sirvieron en una picantería arequipeña. Los extranjeros no dudaron en resaltar que la porción que les entregaron podía alcanzar hasta para tres personas. El hecho no pasó desapercibido en TikTok, dónde usuarios elogiaron el sabor y las generosas porciones que ofrecen algunos establecimientos.

Turistas quedan impresionados con platos de picantería en Arequipa

De acuerdo al clip viral en la cuenta en TikTok, una pareja de turistas llegó hasta la picantería La Mundial para probar un poco de la gastronomía arequipeña. La sorpresa llegó cuando notaron el contundente plato y una porción grande de carne. Los visitantes no podían creer lo que veían ante sus ojos.

"Esto fue una locura. Tienes que comer aquí al menos una vez cuando estés en Arequipa. Esto fue suficiente para 2 o 3 personas. En Perú, es solo para una persona", reaccionaron en redes sociales. Hasta el momento, la publicación acumula más de 100.000 visualizaciones y 7.000 reacciones.

Ambos turistas crean contenido para YouTube y comparten sus viajes luego de dejar sus trabajos en Países Bajos. Nos despedimos de la rutina diaria de ir al trabajo, volver a casa, cocinar y hacer ejercicio. "Todo esto para ver si realmente podemos vivir el momento sin estar sujetos a un horario", describen en redes sociales.

Usuarios de TikTok resaltan la contundencia de los platos arequipeños

Cómo era de esperarse, decenas de usuarios resaltaron las características de la gastronomía arequipeña, muy popular en el Perú. "La república independiente de Arequipa es otro nivel", "Si sobra pides un envase para llevar y lo comes en la cena", "En Arequipa se come riquísimo, cada plato es una exquisitez", "Arequipa es otro país", indicaron cibernautas en TikTok.