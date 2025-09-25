HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

En 'Curwen en La República', comentó las declaraciones del criminal ‘El Monstruo’, tras ser capturado en Paraguay, en las que señala que siempre recibió ayuda y alertas de la Policía Nacional del Perú.

Curwen comenta la captura de 'El Monstruo'. Foto: composición LR
Curwen comentó la captura de 'El Monstruo' en Paraguay y lo declarado por el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, quien intentó adjudicarse el logro de la policía paraguaya al decir que la persecución contra el criminal empezó cuando él era titular del Interior.

"El Monstruo fue capturado en Paraguay, cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’. Llegaría a Perú el fin de semana. Como les mencionaba, en junio de este año el señor Santibáñez, que en ese momento ya no tenía relación con la Policía ni con el Ministerio del Interior, pues había dejado el cargo, ocupaba una posición hecha a su medida: “monitor intergubernamental” con una oficina creada para no dejarlo sin trabajo", sostuvo.

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

PCM minimiza observaciones del JNE y rechaza acusación de falta de neutralidad tras pronunciamiento sobre Fuerza Popular

Asimismo, criticó que aparentemente la Policía Nacional del Perú (PNP) haya sido responsable de que hasta ahora no se hubiera podido capturar a 'El Monstruo' , además que según lo relatado por el criminal, siempre estuvo recibiendo información de las autoridades por eso es que logró esconderse tanto tiempo.

"Acá hay una noticia de la República que dice 'Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana' Qué sorpresa, ¿no? Qué qué novedad. Nunca antes habíamos escuchado de que posiblemente en la policía peruana algunos elementos, por supuesto, no todos, estén protegiendo criminales. Esta debe ser la primera vez que hemos escuchado que algunos policías trabajan para el crimen, colaboran con el crimen organizado y los protegen. Nunca antes, ¿no? Obviamente estoy siendo sarcástico, ¿no? (...) Ahora entendemos por qué no lo atrapaban", señaló.

