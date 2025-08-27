HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Orquesta sinfónica venezolana se vuelve viral tras tocar y ser presentada por el vocalista de Coldplay en Wembley

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar brilló junto a Coldplay en el estadio Wembley, bajo la dirección de Gustavo Dudamel, en un concierto que sorprendió al público en Inglaterra.

La presentación incluyó obras de compositores como Beethoven, Vivaldi y Alberto Ginastera. Foto: composiciónLR/Coldplay/AFP
La presentación incluyó obras de compositores como Beethoven, Vivaldi y Alberto Ginastera. Foto: composiciónLR/Coldplay/AFP

En una noche cargada de emoción y simbolismo, Coldplay y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección del reconocido maestro Gustavo Dudamel, protagonizaron una de las colaboraciones más comentadas del año en Inglaterra. El escenario fue nada menos que el icónico estadio de Wembley, donde miles de asistentes fueron testigos de una fusión entre la música sinfónica y el pop rock británico.

El concierto formó parte de la gira mundial Music of the Spheres, y marcó un momento histórico para la agrupación venezolana, al ser presentada en vivo por el propio Chris Martin, líder de la banda británica. Este encuentro musical coincidió con la celebración de los 50 años de El Sistema, el movimiento de formación musical fundado por el maestro José Antonio Abreu.

PUEDES VER: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se roban el show en la 'kiss cam' durante el concierto de Coldplay: ¿cómo reaccionaron?

lr.pe

¿Cómo fue la presentación de Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en el concierto de Coldplay?

El pasado martes 26 de agosto, el público de Wembley presenció una apertura poco común: una orquesta sinfónica sobre el escenario de uno de los conciertos más esperados del verano europeo. Gustavo Dudamel, con su estilo enérgico y expresivo, dirigió un repertorio cuidadosamente elegido que incluyó piezas de Beethoven, John Williams, Leonard Bernstein, Vivaldi y Alberto Ginastera.

La fusión entre la música académica y el espectáculo pop alcanzó su clímax cuando los músicos venezolanos se unieron a Coldplay para interpretar versiones orquestales de Viva la Vida y Feels Like I’m Falling in Love, desatando una ovación general y el ondear de banderas venezolanas entre el público. La puesta en escena no solo destacó por su calidad técnica, sino también por la potencia emocional del encuentro, reflejada en cada arreglo y en la conexión entre artistas y espectadores.

Este concierto fue el primero de diez presentaciones programadas en Wembley, como parte de la actual gira de la banda británica, y ha sido transmitido globalmente, permitiendo que millones de personas en distintas partes del mundo pudieran disfrutar del momento.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, presentó a la orquesta

Uno de los instantes más destacados de la noche ocurrió cuando Chris Martin tomó el micrófono y presentó a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar ante el público británico. “Mi orquesta favorita en el mundo”, dijo el vocalista, generando una ovación instantánea en el estadio.

Con estas palabras, Martin reforzó el carácter especial de la colaboración, dejando claro que no se trataba de una participación anecdótica, sino de un verdadero reconocimiento al talento y la trayectoria de la agrupación venezolana. La banda, fiel a su mensaje de unidad y diversidad cultural, encontró en la orquesta un aliado perfecto para reafirmar los valores de su gira: sostenibilidad, inclusión y conexión humana.

¿Quién es Gustavo Dudamel?

Gustavo Dudamel es uno de los directores de orquesta más reconocidos de su generación. Nacido en Barquisimeto, Venezuela, en 1981, es el fruto más emblemático de El Sistema, el programa educativo y social creado por José Antonio Abreu. A lo largo de su carrera, ha dirigido importantes instituciones como la Filarmónica de Los Ángeles, la Orquesta de la Ópera de París y próximamente será el director musical de la Filarmónica de Nueva York.

Más allá de sus logros técnicos, Dudamel se ha destacado por su firme creencia en el poder de la música como herramienta de transformación social. Durante los ensayos en Londres, declaró: “Es la cumbre de una celebración de estos 50 años, en un escenario tan poderoso como Wembley, abrazado de un grupo como Coldplay que comparte los valores de El Sistema”.

