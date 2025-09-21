HOYSuscripcion LR Focus

Repartidor lanza paquete con pañales dentro de casa al no encontrar a la dueña y video se vuelve viral: “Nunca se rindió”

En un video viral de TikTok, un repartidor intenta lanzar un paquete de pañales a través de la puerta de una casa, aunque sin mucho éxito, luego de que la dueña del domicilio se ausentara.

Un repartidor intentó meter un paquete de pañales encima de una casa luego de enterarse que la señora no estaba en su domicilio.
Un repartidor intentó meter un paquete de pañales encima de una casa luego de enterarse que la señora no estaba en su domicilio. | Foto: Composición LR/ TikTok

Los deliverys son fundamentales en nuestras vidas porque nos permiten ahorrar tiempo, acceder a lo que necesitamos sin importar la distancia y facilitan nuestro día a día en medio de la rutina. Se han convertido en un puente entre el consumidor y los negocios, acercándonos comida, medicinas, productos y hasta momentos especiales con solo un clic.

Precisamente, un video difundido en redes sociales refleja un curioso momento vivido por un repartidor a domicilio: un sujeto intentó lanzar, sin éxito, un paquete de pañales dentro de una casa al enterarse de que la dueña no se encontraba en su domicilio.

Repartidor intenta lanzar paquete de pañales dentro de casa y se vuelve viral

El video, publicado en la cuenta de TikTok de la dueña de la casa, muestra al repartidor intentando en repetidas ocasiones lanzar el paquete de pañales por encima de la puerta para que quedara dentro. La grabación fue titulada: "Lo quiero mucho, señor que lanza los pañales de mi hija, porque no estoy en casa". Toda la escena, captada por una cámara de seguridad de la zona, generó numerosas reacciones entre los internautas en redes sociales.

Entre los comentarios más destacados se leen frases como: "Cayó un pajarito", "Los meneaba antes de lanzar", "Para la próxima le das una coquita y unos chetos", "Creo que era una persona mayor de edad", "Nunca se rindió" y "Se quedaba parado para ver si regresaban".

