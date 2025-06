Candidato de Renovación Popular afirma que ‘Cien Años de Soledad’ fue escrito por Juan Gabriel en Feria del Libro de Huancayo

Desde el 18 al 30 de junio se viene desarrollando la Feria de Libro 2025 en la Plaza Huamanmarca Huancayo. Al evento llegaron miles de personas, entre ellos el actual candidato regional por Renovación Popular, Dimas Aliaga, quien sorprendió a la audiencia por un confuso discurso en donde hasta Juan Gabriel se convirtió en escritor. El clip fue publicado en TikTok y generó una ola de comentarios de los usuarios, quienes cuestionaron la falta de preparación del exalcalde de Huancayo.

En el video, se le vio a Aliaga ubicado en la mesa de expositores con un libro del célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido en abril último. Durante su alocución, el político se refería al expresidente de Ecuador, Jamil Mahuad, sin embargo, hubo un cruce de ideas y lamentablemente el auditorio no entendía su mensaje.

“Vargas Llosa disecciona la obra de ‘Cien Años de Soledad’ de Juan Gabriel García Márquez”.

“Jamil Mahuad, cuando lean ustedes el libro”, inició su discurso el político huancaíno. Segundos después, continúo afirmando: “considero que Jamil Mahuad es el más, así como Vargas Llosa disecciona la obra de ‘Cien Años de Soledad’ de Juan Gabriel García Márquez”.

Con un tono serio, pero confuso, el ex burgomaestre trataba de explicar sus ideas, pero no lograba conectar con el público, ya que toda su narrativa era un desorden de ideas. “También Jamil Mahuad hace una ligera disección al pensamiento de Vargas Llosa”, manifestó Aliaga Castro.

El exburgomaestre trataba de explicar sus ideas, pero no lograba conectar con el público en la Feria del Libro de Huancayo. Foto: TikTok

Video generó una ola de reacciones en TikTok

El video generó una ola de hilarantes reacciones, sobre todo, los cibernautas pidieron a las autoridades o expositores prepararse para una presentación:

“Licenciado Dimas Aliaga Zapatero a sus zapatos”, “Al final no se entendió lo que pretendía comentar. Es pertinente que para esos eventos deben prepararse. No se puede improvisar de esa manera”, “Nunca aprendió nada”, “Sin comentarios”, “Se le pegó el Noa Noa”, “Al menos prepárate hermano. Errar es de humanos, pero no hay que exagerar. Un poco de interés”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios de TikTok.