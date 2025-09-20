La llegada de la primera es una oportunidad ideal para regalar flores a tus personas favoritas. | Foto: IA

El Día de la Primavera es una celebración que se asocia con la belleza de las flores, las cuales tienen un significado particular. Según el mes en que naciste, hay una flor que simboliza tu esencia y puede convertirse en el obsequio ideal. Por este motivo, es importante conocer cuál es la flor que te representa.

La llegada de la primavera también puede significar el inicio de una etapa en 2025, por lo que puede ser aprovechada para regalar un detalle encantador a un ser querido. Así, podrás demostrar cuánto te importa mediante una flor que seguro aceptará con alegría.

¿Qué flor puedo regalar según el mes de nacimiento?

Las flores siempre serán un regalo valioso que entregar a una persona importante en tu vida, ya sea un familiar o tu pareja. Además de los icónicos girasoles, rosas o tulipanes, existen varios ejemplos que pueden tener un significado inigualable para alguien. A continuación, te dejamos la lista de flores que puedes regalar según el mes de nacimiento.

Enero: clavel, símbolo de amor y admiración.

Febrero: violeta, asociada a la humildad y la sinceridad.

Marzo: narciso, ligado a los nuevos comienzos y la esperanza.

Abril: margarita, que refleja inocencia y alegría.

Mayo: lirio, que representa pureza y devoción.

Junio: rosa, la flor clásica del amor y la pasión.

Julio: tulipán, emblema de calma y renovación.

Agosto: gladiolo, relacionado con la fuerza y la lealtad.

Septiembre: aster, que simboliza sabiduría y paciencia.

Octubre: caléndula, asociada al optimismo y la vitalidad.

Noviembre: crisantemo, flor de la amistad y la gratitud.

Diciembre: poinsettia, ligada a la esperanza y la alegría festiva.

¿Cuándo inicia la primavera en Perú?

La estación de primavera iniciará en la tarde del lunes 22 de septiembre, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Dicho esto, a partir de esta fecha, las personas tendrán la oportunidad de regalar flores por la llegada de una nueva temporada.