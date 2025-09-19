HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bus del Metropolitano atropella a peatón
Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     Bus del Metropolitano atropella a peatón     
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza
JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza      JNJ suspende por 6 meses a Delia Espinoza     
Datos LR

Flores amarillas 2025: envía las mejores frases, mensajes y más este domingo 21 de septiembre

El 21 de septiembre, una fecha especial para regalar flores amarillas, simboliza la llegada de la primavera en Latinoamérica. Este gesto representa renovación y esperanza. Por eso, envía frases, mensajes y más durante esta fecha.

El 21 de septiembre comparte las mejores frases junto a las flores amarillas.
El 21 de septiembre comparte las mejores frases junto a las flores amarillas. | Foto: Composición LR/IA.

El 21 de septiembre se ha convertido en una fecha especial en la que miles de personas deciden regalar flores amarillas, un gesto cargado de significado y ternura. Este día, que marca la llegada de la primavera en muchos países de Latinoamérica, está relacionado con la renovación, la esperanza y los nuevos comienzos. Por eso, este domingo 21 de septiembre, no dejes pasar la oportunidad de sumarte a esta tradición que conquista corazones.

Comparte flores amarillas con tus seres queridos, acompaña el regalo con frases inspiradoras, mensajes de amor o dedicatorias de amistad, y haz que este día sea inolvidable. Porque un ramo de flores amarillas no solo alegra el momento, sino que también se convierte en una promesa de esperanza y un recordatorio de que siempre hay motivos para sonreír.

PUEDES VER: ¿Por qué se regalan flores amarillas solo los 21 de septiembre y qué significado hay tras la práctica?

lr.pe

Frases para el 21 de septiembre

  1. "Flores amarillas, alegría pura."
  2. "Hoy es un día para regalar flores amarillas."
  3. "Amarillo es el color del cariño verdadero."
  4. "Flores amarillas para días brillantes."
  5. "Amarillo que simboliza amistad y afecto."
  6. "Comparte flores amarillas, comparte alegría."
  7. "Un mensaje amarillo de corazón a corazón."
  8. "21 de marzo: Flores amarillas para ti."
  9. "Flores amarillas que iluminan amistades."
  10. "Hoy regala flores amarillas y sonrisas."
  11. "Amarillo, color del optimismo."
  12. "Flores amarillas para almas especiales."
  13. "Comparte hoy una flor amarilla, regala felicidad."
  14. "Amarillo, el tono perfecto para expresar cariño."
  15. "Flores amarillas: alegría en cada pétalo."
  16. "Que hoy florezcan tus flores amarillas."
  17. "Amarillo es el color de la buena vibra."
  18. "Flores amarillas para celebrar la vida."
  19. "Elige flores amarillas, elige amor."
  20. "Este 21 de marzo, regala flores amarillas."
  21. "Flores amarillas: pequeños soles de alegría."
  22. "Con flores amarillas se dicen cosas hermosas."
  23. "La felicidad viene en color amarillo."
  24. "Flores amarillas para recordar momentos bonitos."
  25. "Hoy compartimos amor en color amarillo."

Comparte bonitas frases el 21 de septiembre y regala flores amarillas

  • "Las flores amarillas anuncian días felices."
  • "Amarillo: un color lleno de vida y esperanza."
  • "Flores amarillas para llenarnos de energía positiva."
  • "Recuerda, cada flor amarilla es un abrazo de luz."
  • "Que las flores amarillas iluminen tu camino."
  • "Amarillo es el color que despierta alegría en el alma."
  • "Flores amarillas que inspiran optimismo."
  • "Celebra la vida con la energía de las flores amarillas."
  • "Las flores amarillas siempre traen buenas noticias."
  • "Flores amarillas para corazones positivos."
  • "El amarillo vibra con la energía de la felicidad."
  • "Que tu día se llene de flores amarillas y sonrisas."
  • "Amarillo, el color que atrae lo bueno."
  • "Flores amarillas, pequeñas dosis de alegría."
  • "Sonríe, hay flores amarillas en tu camino."
  • "Este día merece muchas flores amarillas positivas."
  • "Con flores amarillas, todo es posible."
  • "Que las flores amarillas sean tu amuleto de felicidad."
  • "Flores amarillas: el sol en cada pétalo."
  • "Amarillo, el color del entusiasmo y la vitalidad."
  • "Flores amarillas, luz natural que alegra corazones."
  • "Recibe energía positiva con flores amarillas."
  • "Flores amarillas para un día brillante y feliz."
  • "Con flores amarillas, contagia tu alegría."
  • "21 de marzo, día para sonreír con flores amarillas."
Notas relacionadas
¿Por qué se regalan flores amarillas solo los 21 de septiembre y qué significado hay tras la práctica?

¿Por qué se regalan flores amarillas solo los 21 de septiembre y qué significado hay tras la práctica?

LEER MÁS
¿Qué día de septiembre se regalan flores amarillas en Perú?

¿Qué día de septiembre se regalan flores amarillas en Perú?

LEER MÁS
21 de marzo: ¿qué simbolizan las flores amarillas y cuál es la razón de regalarlas durante esta fecha de 2025?

21 de marzo: ¿qué simbolizan las flores amarillas y cuál es la razón de regalarlas durante esta fecha de 2025?

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

LEER MÁS
Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

LEER MÁS
Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

LEER MÁS
Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 18 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 18 de septiembre: fechas confirmadas de pago y montos con aumentos de Nicolás Maduro vía Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Usuarios reportan caída de AFP Integra y Prima tras aprobarse el octavo retiro en 2025

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: hora, canal de TV y alineaciones por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Datos LR

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: bonos patria con aumento y próximos pagos oficiales en Venezuela

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 18 de septiembre: Bono de Guerra para jubilados y pensionados, próximos pagos y cómo cobrar vía Patria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota