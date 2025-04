Estudiar una carrera en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es un reto que pocos jóvenes logran superar, pues esta prestigiosa institución del Perú destaca por su exigencia académica y sus altos estándares de calidad. Sin embargo, Jorge Osorio Chumpitaz es un claro ejemplo de que con esfuerzo y perseverancia todo es posible, ya que logró culminar las carreras de Ingeniería Civil, Sanitaria y de Minas en la UNI.

Este logro impresionante le tomó al joven peruano un total de 24 años. Ahora, Jorge Osorio Chumpitaz, quien obtuvo sus títulos en estas tres ingenierías, compartió su experiencia y reveló qué lo motivó a estudiar estas profesiones en una de las universidades más exigentes del país.

¿Qué motivó a Jorge a estudiar 3 carreras de ingeniería en la UNI?

Jorge comenzó su camino académico en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el año 2000 al ser aceptado en la carrera de Ingeniería Civil. Durante su tiempo en la universidad, se destacó por su dedicación y rendimiento, logrando obtener su título en 2004. Tras graduarse, las oportunidades laborales no tardaron en llegar.

Sin embargo, cuando el gerente de la empresa donde laboraba le propuso que estudiara Ingeniería de Minas para que pueda seguir ascendiendo en el campo, postuló nuevamente a la UNI y empezar su segunda carrera.

"Soy ingeniero civil. Tuve la oportunidad de reemplazar a un ingeniero de minas y notaron mis habilidades y conocimientos. El gerente del área me sugirió estudiar ingeniería de minas. Me dijo: 'Oye, ¿por qué no estudias ingeniería de minas para poder ascender y seguir en este campo?'. Entonces, tomé la decisión y averigüé aquí en la universidad, donde me informaron que había una opción como segunda profesión", comentó en la cuenta oficial de TikTok de la UNI.

Así, en 2010 comenzó su carrera de Ingeniería de Minas en la UNI. Según reveló el joven peruano, esto lo llevó en diferentes proyectos mineros y obras civiles dentro de Lima. Al percatarse en que dicho campo los profesionales en el área de Ingeniería Sanitaria eran escasos, optó por seguir su tercera profesión.

"Mientras realizaba proyectos mineros y trabajaba en obras civiles en Lima, observé que los ingenieros sanitarios son escasos, y que es una carrera valiosa que muchos quizás no conocen", sentenció.

Jorge Osorio Chumpitaz inició su tercera carrera en la UNI en 2020 y logró graduarse en 2024 como ingenierio sanitario.