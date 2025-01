Joven ingresa a la UNI con 17 años y revela su método de estudio para un exitoso examen

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las instituciones más prestigiosas del país, conocida por la alta exigencia de su examen de admisión. Sin embargo, en diciembre pasado, se llevó a cabo un proceso especial dirigido a estudiantes de quinto de secundaria, donde solo se rendía una prueba. Fue en esta modalidad que un joven de 17 años logró ingresar a la carrera de Ingeniería Textil. Sorprendió a todos no solo por alcanzar su meta en su primer intento, sino también por la forma en que estructuró su preparación para el examen.

¿Cuál fue el método de estudio que lo llevó al éxito?

En una entrevista para el canal de YouTube Academias Grupo Ciencias, el estudiante compartió su técnica de estudio, destacando que el éxito depende de encontrar un método que funcione para cada persona.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es una de las casas de estudio más prestigiosas del Perú. Foto: UNI

"Una técnica de estudio es un método que te permite estudiar de manera efectiva y obtener resultados, siempre que te esfuerces y te comprometas con el proceso", afirmó.

Mientras que algunos prefieren estudiar en silencio, el joven descubrió que esto no era efectivo para él. En cambio, utilizó una estrategia personalizada: Música como herramienta: "Yo me ponía audífonos, escuchaba una música que me gustaba e intentaba resolver los ejercicios que el profesor hizo, pero a mi manera", explicó. Este enfoque lo ayudó a concentrarse y a desarrollar sus propias soluciones a los problemas matemáticos.

Un cambio radical: la decisión que marcó la diferencia

Antes de comenzar su preparación, el joven investigó diversas carreras y tomó una decisión que cambió el rumbo de su vida. "Conversé con mi mamá y le dije: 'Sácame del colegio y ponme en esta academia. Ya sé qué quiero'". Con este paso, se matriculó en una academia de modalidad escolar especial, que aunque tenía un costo más elevado, se adaptaba perfectamente a sus objetivos.

Durante un año completo, se dedicó exclusivamente a estudiar y resolver ejercicios, maximizando su aprendizaje con la ayuda de la academia. El esfuerzo rindió frutos, ya que logró ingresar a la UNI en su primer intento.

Reservó la vacante para prepararse mejor

Aunque ya cuenta con una vacante en Ingeniería Textil, el joven decidió reservarla por un ciclo adicional para continuar preparándose. Según explicó, quiere fortalecer aún más sus conocimientos antes de iniciar los cursos universitarios. "Considero que aún no estoy preparado para llevar los cursos de la universidad", aseguró.

La experiencia de este estudiante deja valiosas lecciones para quienes buscan destacar en exámenes de admisión: