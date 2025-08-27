HOYSuscripcion LR Focus

Joven vende su celular para comprar las medicinas de su mamá que tiene una enfermedad incurable, pero le pagan con dólares falsos

El joven de origen argentino señaló que su madre padece el síndrome de Sjogren, una enfermedad incurable, por lo que necesitaba el dinero para comprar sus medicinas y apalear de alguna forma sus dolencias. 

El día que Emiliano se encontró con el comprador ya estaba oscuro y no notó que los dólares eran falsos.
Un joven en Argentina que tenía las esperanzas de comprar las costosas medicinas para su mamá, quien padece del síndrome de Sjogren — trastorno autoinmune crónico — se quedó atónito tras vender su celular, pues el comprador le entregó dólares falsos. Su historia conmovió y generó gran indignación entre los usuarios de TikTok.

Según contó el muchacho identificado como Emiliano, se vio en la necesidad de vender el teléfono móvil que es su herramienta de trabajo, puesto que necesitaba comprar los medicamentos para aliviar en algo la enfermedad de su madre. Acordó con el presunto comprador a través de Facebook para encontrarse el 26 de agosto.

"Al revisar los 800 dólares, vi que eran falsos", manifestó Emiliano

“El comprador no me dijo el método de pago que usaría. Solo acordamos y el día se aparece con un sobre. Yo por la necesidad le recibí, pero luego al revisar vi que varios billetes tenían el mismo número”, manifestó el afligido joven, cuya voz se entrecortaba al recordar el momento.

Emiliano vendió el celular modelo Samsung S24 Ultra a 800 dólares por Marketplace. “Yo trato de buscar el día a día para mantener a mi mamá, ya que vivimos los dos solos. El hombre que me contactó me escribió por el perfil de una amiga, que apareció junto a él el martes”, señaló el joven.

"La franja azul se está despegando y no se ve el sello"

El día que se encontró con el comprador ya estaba oscuro y no notó que los dólares eran falsos. “La franja azul se está despegando y lo pongo a la luz, pero no sale el sello. Yo puse la denuncia y en la comisaria me pidieron los códigos de los billetes para rastrearlos”.

Emiliano espera que las autoridades atrapen al estafador, porque su madre necesita las medicinas para seguir su tratamiento, aunque su enfermedad sea incurable.

¿Qué es el síndrome de Sjögren?

El síndrome de Sjögrens es un trastorno autoinmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequedad en la boca y en los ojos. Este trastorno puede afectar a otras partes del cuerpo, incluso los riñones y los pulmones.

Se desconoce la causa de este síndrome. El cuerpo ataca por error al tejido sano. Esta enfermedad ocurre con mayor frecuencia en mujeres de 40 a 50 años y es poco frecuente en niños.

