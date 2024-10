Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, está pasando por una situación complicada debido a la enfermedad de su madre, Jessica Madueño, quien ha sido diagnosticada con cáncer agresivo. La familia tuvo que abandonar su hogar en Lamas, San Martín, y trasladarse a Lima en busca de un tratamiento adecuado. En este sentido, el cantante venezolano de 69 años anunció, a través de sus redes sociales, que les brindará el apoyo necesario.

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, decidió detener su prometedora carrera musical para enfocarse completamente en cuidar de su madre. Para contribuir económicamente al tratamiento, empezó a trabajar en una cafetería en el distrito de Surquillo. Además, informó que realizará un concierto con el objetivo de recaudar fondos para la salud de su madre.

Guillermo Dávila ayudará a Vasco Madueño y su madre

Guillermo Dávila, a través de una transmisión en su cuenta de TikTok, anunció que se ha puesto en contacto con su hijo Vasco Madueño para ofrecerle apoyo. El cantante venezolano expresó su preocupación por la situación que atraviesa Vasco, quien ha tenido que dejar temporalmente su carrera musical para cuidar de su madre. El artista reconoció que el momento es particularmente difícil, ya que se trata de la salud de Jessica Madueño, expareja y madre de su hijo.

"El señor Vasco Madueño, mi hijo, y yo, estamos en conversaciones. Aunque me ha dicho que ya es un hombre, pues él sigue y seguirá siendo hijo mío. Esta situación que él está atravesando es más difícil de lo normal, porque se trata de la salud de su mamá", expresó Dávila durante su transmisión. Además, el cantante dejó claro que, aunque no tenían una relación cercana en el pasado, está decidido a colaborar y ayudar a su hijo en esta etapa tan complicada.

Además, el cantante venezolano reconoció que cometió errores en el pasado, pero ahora está dispuesto a enmendar las cosas y construir una relación con su hijo. "Aparte de eso, yo deseo que las personas que se prestan para hacer esos comentarios bajos y nocivos, no lo hagan. Si lo quieren hacer, lo único que logran es restar", sentenció Dávila.

Madre de Vasco Madueño lucha contra el cáncer

Jessica Madueño, madre de Vasco, fue diagnosticada con un cáncer agresivo que ha afectado gravemente su salud. A raíz de esto, tanto ella como su hijo se vieron obligados a dejar su hogar en Lamas y mudarse a Lima para que Jessica pudiera recibir el tratamiento adecuado. Durante una entrevista en el programa ‘Magaly TV La Firme’, se reveló que el cáncer había aparecido hace varios años, pero la falta de tratamiento oportuno permitió que la enfermedad avanzara.

“Estoy en 33 kilos y medio. Estaba en 30. Me han dicho que tengo que hacer dieta completa para subir de peso, si no no pueden hacer ningún tipo de tratamiento”, señaló. El hijo de Jessica recordó que tuvo que firmar el consentimiento para la operación a la que su madre sería sometida. “Cuando la iban a operar y los médicos me pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vida estaba en mis manos y no sabía si ese abrazo que le di en la sala iba a ser el último”, agregó.

Vasco Madueño sobre resentimientos contra su padre Guillermo Dávila

A pesar de la complicada relación entre Vasco Madueño y su padre, Guillermo Dávila, el joven músico ha dejado en claro que no guarda resentimientos hacia él. Durante la misma entrevista, Vasco afirmó que, aunque no tienen una relación cercana, ya ha perdonado a su padre por haberlo negado durante tantos años. "No lo conozco, no tenemos una relación. Él está perdonado. La vida no es perfecta, todos tenemos problemas, no puedo juzgarlo a él", declaró el joven.