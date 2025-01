Rubén Tuesta, famoso por su popular personaje ‘Cachetes’, inspirado en ‘Kiko’ de ‘El Chavo del 8’, sorprendió a sus millones de seguidores con una impactante noticia. En un video compartido a través de TikTok, el youtuber peruano, originario de Chiclayo, anunció que enfrenta una grave enfermedad que le impide continuar con su trabajo de crear contenido y, lamentablemente, lo obliga a alejarse temporalmente de las redes sociales. La triste revelación dejó a sus fans preocupados por su salud.

Este influencer, uno de los más famosos de Latinoamérica y el peruano con mayor éxito en las redes sociales, relató entre lágrimas que el estrés y la enorme carga laboral que ha llevado a lo largo de los últimos 5 años le ocasionaron serios problemas de salud. Entre ellos, una alopecia, que le provocó la pérdida de cabello, y lo obligó a someterse a una operación urgente. En la grabación, Tuesta aparece con una parte de la cabeza rapada, mostrando la realidad detrás de su dolorosa experiencia.

El conmovedor anuncio de Rubén Tuesta

“No sé cómo empezar este video, me encantaría decirles que lo que están viendo es un filtro, pero no lo es, están las heridas todavía. Me enoja mucho estar así, porque no puedo trabajar”, compartió Rubén Tuesta con la voz entrecortada y visiblemente frustrado. El chiclayano continuó explicando cómo, durante los últimos años creando contenido para redes sociales, la abrumadora presión por cumplir con metas constantes—como shows y videos diarios—terminó por dañar gravemente su salud, llevándolo al límite.

“Hace dos años que tengo una caída repentina de pelo por la misma carga emocional que conlleva hacer este trabajo... Por tal motivo, me tuve que hacer una operación de urgencia”, relató el peruano. La situación lo obligó a someterse a una operación urgente que lo dejará fuera de las redes sociales por al menos 15 días.

“Lo que más impotencia me da, que es algo que hay que respetar, porque son los cuidados, es que no pueda trabajar, grabar, de eso es parte de mi vida ahora y que me lo quiten me da mucha impotencia”, explicó entre lágrimas, sin saber con certeza cuándo podrá recuperarse completamente de esta enfermedad.

¿Quién es el influencer peruano Rubén Tuesta?

Rubén Tuesta, creador de contenido y humorista peruano de 27 años, inició su carrera en las redes sociales durante la pandemia. Desde entonces, su éxito despegó de manera impresionante, acumulando más de 70 millones de seguidores en diversas plataformas (38 millones en TikTok, 26 millones en YouTube, 4.8 millones en Facebook y 5 millones en Instagram), lo que lo ha convertido en uno de los influencers más populares de Latinoamérica.

Su éxito radica en los peculiares personajes que crea, siendo ‘Cachetes’ el más destacado, un personaje que le valió ganar un premio en los TikTok Awards 2023. Reside en Buenos Aires, Argentina, desde 2017. En una entrevista con Infobae en 2024, Tuesta reveló su fórmula para alcanzar tal popularidad: "Primero, tener un ángel artístico que no se puede comprar ni estudiar. Eso es algo con lo que naces. Luego, la formación, en mi caso fue actuación, y, finalmente, la constancia de generar contenido constantemente y buscar algo que te haga destacar en las redes", compartió.