Kick elimina cuentas a dos streamers españoles tras la muerte de influencer en vivo: "Tenían comportamiento autodestructivo"
La decisión de Kick busca evitar comportamientos peligrosos en las plataformas de streaming, donde los influencers arriesgan su vida por donaciones.
Kick tomó una drástica sanción contra dos streamers españoles tras compartir transmisiones con comportamientos autodestructivos. La decisión de la plataforma se sustenta en que los creadores de contenido incumplieron sus normas internas. Además, el caso estaría ligado al fallecimiento de un influencer en plena transmisión.
Kick expulsa a streamers españoles de su plataforma
De acuerdo a Kick, anteriormente los streamers españoles Simón Pérez y Silvia Charro fueron suspendidos de la plataforma por dos semanas. Ellos compartían contenido con acciones autodestructivas y el consumo de drogas. Pero esta vez, la medida fue más drástica al tras la muerte del streamer francés Raphaël Graven durante una transmisión continua de 12 días.
Pareja de streamers realizó varias transmisiones donde pusieron en riesgo su vida y Kick decidió tomar drástica sanción. Foto: difusión
El objetivo sería reducir este tipo de contenido donde los influencers se someten a peligrosos comportamientos a cambio de donaciones. "Si ya no están en nuestra plataforma y no se han ido por voluntad propia, puede concluir que hemos tomado medidas por incumplimiento de nuestras normas de la comunidad o términos de servicio", explicó un representante de Kick en Australia a EFE.
¿Qué pasó con el streamer francés Raphaël Graven?
El 'streamer' francés Raphaël Graven, conocido en línea como Jean Pormanove o JP, falleció el pasado 18 de agosto durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, tras un directo de más de 12 días.
Francia demandaría a la plataforma de vídeo Kick por negligencia tras la muerte de un streamer. Foto: difusión
Durante este período, Graven fue víctima de situaciones de humillación y abuso por parte de otros participantes. Aunque la autopsia no encontró evidencia de intervención de terceros, las autoridades francesas siguen analizando las posibles causas de su fallecimiento. Esta tragedia generó un intenso debate sobre Kick, cuyas políticas de moderación son consideradas más permisivas en comparación con servicios como Twitch, YouTube Live o Meta Live.