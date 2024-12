Este fin de semana, la División de Operaciones Especiales del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú capturó a presuntos narcotraficantes en el distrito de San Bartolo, al sur de Lima. Para este operativo, un policía se disfrazó como 'El Grinch', popular personaje icónico de la Navidad, con el objetivo de participar en una actividad local y pasar desapercibido. La creatividad que usó la PNP para atrapar a los sospechosos se volvió viral en TikTok, captando la atención no solo de miles de usuarios, sino también de reconocidos medios en diferentes países del mundo como en Dinamarca.

Una joven peruana, quien actualmente radica en este país de Europa, se sorprendió al ver que el operativo apareció en el noticiero local de Dinamarca. Sin dudarlo, grabó el preciso momento y lo subió a TikTok, descubriendo que la redada antidroga realizada por la PNP también causo furor en Italia, Austria y otros países.

Joven peruana se sorprende al ver en noticiero de Dinamarca operativo de policía de Perú vestido de Grinch

A través de su cuenta de TikTok @isaperuvian, una joven peruana residente en Dinamarca grabó el momento en el que un noticiero local transmitió las imágenes del peculiar operativo realizado por la PNP de Perú. Lo que llamó la atención de los medios extranjeros fue que uno de los policías estaba disfrazado de 'Grinch', para evitar ser reconocido por los presuntos sospechosos.

"Estás en el tren en Dinamarca y tu Perú es tendencia en las noticias de Dinamarca por su creatividad", se lee en el video.

Esta publicación se volvió viral en redes sociales y miles de usuarios no dudaron en reaccionar ante este insólito hecho, ya que muchos afirmaron haber visto la noticia en medios de otros países.

"Hasta en Italia somos tendencia con el alcalde de Tacna. Peruano orgulloso", "No importa donde vaya, Perú me encontrará", "El verdadero: '¿cómo le explicamos esto a Sonne?'", "Lo vi en Vienna, también", "En Canadá también salió en las noticias", "Yo lo vi en Liverpool", "No sé si sentir orgullo o vergüenza", "Somos potencia mundial en memes", "Podrán juzgar la técnica, pero jamás el resultado", "Esas noticias llegaron a Francia también", se lee en los comentarios de TikTok.