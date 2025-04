Novio eligió la torta para la boda y sorprende al pedir con temática de Goku: “Son gustos”

En una reciente boda, un detalle se robó toda la atención en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde se compartió un video que relataba una curiosa elección del novio. Lo que parecía ser un día lleno de momentos tradicionales, se transformó en algo inesperado cuando se dio a conocer la torta que los novios elegían para su boda. Esta no era una torta común y corriente, sino una que reflejaba un gusto muy personal del novio, quien decidió darle un toque único con la temática de uno de los personajes más icónicos del anime: Goku de Dragon Ball Z.

Novio elige torta con temática de Goku para su boda y genera reacciones divididas

En el video de TikTok, los novios aparecen felices y emocionados, mientras explican que el novio fue quien se encargó de elegir el pastel para la boda. A diferencia de lo que muchos esperaban, no fue la novia quien seleccionó el pastel, sino él, tomando la decisión de hacerlo reflejar su amor por Dragon Ball.

La torta tenía un diseño llamativo: por un lado, una cobertura blanca típica de los pasteles de boda, pero al girarla, el pastel mostraba una colorida mezcla de naranja y azul, reminiscentes de los colores del traje de Goku. Este detalle no pasó desapercibido entre los usuarios de TikTok, que rápidamente se dieron cuenta de la referencia al popular personaje.

Además de la elección del color, el pastel tenía un toque aún más inesperado: en la cima, en lugar de las clásicas figuras de novios tradicionales, había muñecos de Goku y Milk, la madre de Goten. Esto sorprendió a los espectadores, ya que la figura de Goku no es la típica que uno esperaría ver en una boda, mucho menos en un pastel tan importante.

Los novios aparecían radiantes, sonriendo ante la cámara, mientras relataban cómo este detalle, elegido por el novio, hizo que su boda fuera aún más especial para ellos, aunque generó una mezcla de reacciones entre los espectadores.

Reacciones de los usuarios: ¿es la boda de ambos o solo de ella?

Las reacciones de los usuarios en TikTok fueron variadas. Algunos se sorprendieron por la participación del novio en la elección del pastel, ya que tradicionalmente, las mujeres suelen tener mayor influencia sobre los detalles de la boda.

"Tenías un solo trabajo y lo hiciste perfecto", comentó un usuario, halagando la elección del novio. Sin embargo, otros usuarios mostraron una reacción menos entusiasta. "Me hacen eso y ni aparezco en la boda", expresó uno de ellos, sugiriendo que este tipo de elección podría generar tensiones en algunas parejas, sobre todo si no hay un consenso sobre los detalles.

Otras reacciones también reflejaron una reflexión sobre los roles y expectativas en las bodas. "¿Era una fiesta infantil?", se preguntó una usuaria, insinuando que la temática anime podría no ser apropiada para una boda formal. Mientras tanto, hubo quienes defendieron la elección del novio, comentando: "No sé por qué muchas mujeres ven tanto problema al pastel, se les olvida que la boda es de los dos y que si ella tiene su vestido y demás, él tiene derecho a su pastel, en verdad no tiene nada de malo".