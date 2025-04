Candidato al Congreso sorprende en redes al promocionarse al estilo Dragon Ball y usuarios reaccionan: “Le faltó la nube voladora”

Alejandro Kim, un nombre que hasta ahora sonaba como uno más en la lista de candidatos porteños, decidió que, si iba a hacer ruido, lo haría con estilo… ¡y con superpoderes! A medida que se acercan las elecciones del 18 de mayo, el político peronista ha decidido sorprender a todos en TikTok.

Su campaña no incluye discursos aburridos ni promesas interminables; en lugar de eso, aparece transformado en un personaje de Dragon Ball, luchando por su lugar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿La sorpresa? ¡Kim no solo se luce con una camiseta de la selección argentina, sino que también agarra la Copa del Mundo! ¿Quién necesita una estrategia política tradicional cuando puedes ser un supersaiyajin de las redes sociales?

TikTok, el campo de batalla de la política moderna

TikTok se ha convertido en la nueva plataforma para los políticos que quieren conectar con los jóvenes… y, aparentemente, los candidatos a legisladores no se quedan atrás. Kim, que es bien conocido por su cercanía con el peronismo y por haber militado junto a Guillermo Moreno, está tomando esta red social como su trampolín hacia el corazón de los votantes.

En su video, no solo juega con la nostalgia de Dragon Ball, sino que también se muestra cercano a los fanáticos del fútbol, con un toque tan casual como si estuviera preparando un asado en la casa de un amigo. Claro, de ahí a que logre transformarse en Goku, ¡hay un largo camino!

Usuarios en TikTok reaccionan: "¡Le faltó la nube voladora!"

¿El video de Kim fue un éxito? Claro, ¿y quién no querría ver a un candidato a legislador luchando con un Kamehameha? Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar. Mientras algunos elogiaban la creatividad del político, otros no pudieron evitar reírse con las comparaciones más graciosas.

“¡Le faltó la nube voladora!” decía uno de los usuarios, mientras otro comentaba: “Este video es lo mejor que vi hoy, más divertido que el Congreso mismo”. Sin duda, el candidato ha logrado lo que pocos en el mundo político: ¡ser recordado con una sonrisa!