Este miércoles 13 de agosto, un juego mecánico Galaxy se cayó en el parque central de Chosica, con niños y adultos en su interior. Ellos se quedaron atrapados, pero minutos después lograron salir tras la intervención de los trabajadores. Los afectados fueron atendidos por el personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y del Serenazgo.

Ante lo sucedido, no se registró personas heridas de gravedad; sin embargo, si se reportaron varios afectados con dolor de cabeza y mareos. Dichos ciudadanos fueron trasladados al Hospital José Agurto Tello para ser atendidos a la brevedad posible.

"Fue un momento aterrador: la gente gritaba. Algunos niños lloraban. Gracias a los familiares y al personal pudimos sacar a las personas atrapadas", declaró un ciudadano a una prensa local, Mika TV.

Juego Mecánico se cae con personas adentro en Chosica

En un video compartido por los testigos se muestra el momento cuando el juego está en funcionamiento y segundos después cae sobre el piso. Tras ello, los ciudadanos pidieron ayuda