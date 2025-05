Mujer celebra el quinceañero de su gata con fiesta y mariachis: "El que tiene plata hace lo que quiere"

Un video publicado en TikTok está causado furor en redes sociales, especialmente entre los amantes de los animales. La grabación muestra la singular fiesta que una mujer organizó para su gata, quien celebró nada menos que sus quince años de vida. La celebración fue tan elaborada que incluso incluyó mariachis, lo que hizo que se volviera viral rápidamente.

El material audiovisual fue subido por la cuenta El Español (@elespanolcom) y aunque muchos pensaron que había sido grabado en México, en realidad ocurrió en Estados Unidos. Hasta el momento, la publicación supera las 500.000 reproducciones en la plataforma, más de 70.000 “me gusta” y cientos de comentarios, cifras que continúan en aumento.

¿Qué sucedió en el video?

Como podrás apreciar en las imágenes, la gatita aparece utilizando un elegante vestido y una pequeña corona, en compañía de su dueña y su familia, quienes invitaron a sus amigos más cercanos. Ellos acudieron a la celebración, sin imaginar que la anfitriona había 'tirado la casa por la ventana', ya que incluso contrató mariachis para la ocasión.

De acuerdo a la publicación, la fiesta no solo celebró un año más de vida de la gatita, sino que también tuvo un fin solidario: recaudar fondos para 'Almost Home Cat Haven', un refugio de gatos ubicado en la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos, que se dedica al cuidado y rescate de felinos en situación de abandono.

Vale la pena destacar que no es la primera vez que una persona organiza una fiesta de cumpleaños para su mascota. En TikTok, Facebook y otras redes sociales, abundan los videos de este tipo de celebraciones; sin embargo, la mayoría son reuniones modestas. Son pocos los que invierten tanto dinero en homenajear a sus queridos animales.

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

La peculiar fiesta no pasó desapercibida en redes sociales. Miles de usuarios reaccionaron con asombro, humor y ternura al ver a la simpática felina celebrando un año más de vida como toda una quinceañera. Los comentarios en TikTok no tardaron en llenar la publicación, muchos de ellos con tono divertido y admiración. Aquí algunos de ellos:

“Quien tiene plata hace lo que quiere”, “Probablemente esto ya pasó en Egipto”, “Que un gato llegue a los 15 años no es muy común, me imagino lo bien cuidado que lo tienen”, “El chambelán tiene que ser un gato naranja”, “Lo único malo es que no me invitaron”. Estos fueron algunos de los comentarios del video viral.