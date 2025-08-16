HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Las 70 mejores frases y poemas para celebrar el Día del Niño con amor este domingo 17 de agosto

El Día del Niño se celebra cada tercer domingo de agosto en Perú. Es un momento ideal para compartir mensajes, poemas y frases que resalten la alegría y la importancia de la infancia.

Comparte frases y poemas bonitos por el Día del Niño este tercer domingo de agosto.
Comparte frases y poemas bonitos por el Día del Niño este tercer domingo de agosto. | Foto: Composición LR/IA.

El Día del Niño se celebra cada tercer domingo de agosto en Perú y muchos otros países. Durante este 17 de agosto muchos padres y madres podrán realizar diversas actividades para los niños y niñas. Precisamente es una fecha de total importancia, por lo que, es importante enviar mensajes, poemas, frases célebres y más por esta fecha especial.

En esta nota podrás encontrar diversos bonitos y reflexivos mensajes para compartir por diversas redes sociales y decirle a los pequeños de la casa por el Día del Niño 2025.

PUEDES VER: ¿Dónde ir este domingo 17 de agosto por el Día del Niño en Perú?: actividades y shows gratuitos para disfrutar en familia

lr.pe

Frases por el Día del Niño 2025

  • La sonrisa de un niño ilumina el mundo con esperanza y ternura.
  • Los niños son la semilla del futuro y la alegría del presente.
  • Cada niño guarda en su corazón la pureza y la magia de la vida.
  • El Día del Niño nos recuerda que la infancia es el tesoro más valioso de la humanidad.
  • La inocencia de un niño es la chispa que mantiene viva la ilusión en el mundo.
  • Los niños nos enseñan a mirar la vida con ojos de asombro y amor sincero.
  • Cuidar y proteger a los niños es proteger el futuro de todos.
  • En cada niño habita un sueño que merece ser escuchado y cumplido.
  • Los niños son la razón más grande para construir un mundo lleno de paz y amor.
  • Celebrar a los niños es celebrar la alegría, la esperanza y la vida misma.

Poemas para celebrar el Día del Niño este domingo 17 de agosto

  • Niño que sueñas despierto,
    tu risa es canto sincero,
    eres la luz del mañana,
    eres tesoro verdadero
  • Infancia dulce y divina,
    camino lleno de amor,
    jardín que siempre ilumina
    con esperanza y color.
  • Pequeño de alma pura,
    tus juegos son libertad, eres la tierna ternura
    que da fuerza a la verdad.
  • Niño de ojos brillantes,
    que miras todo al pasar,
    llenas el mundo de encanto,
    con tu forma de soñar.

PUEDES VER: Lugares para celebrar el Día del Niño 2025: las mejores ofertas para la diversión de los pequeños del hogar

lr.pe

Comparte frases de amor por el Día del Niño

  1. Los niños son la esperanza y el futuro del mundo, cuidamos de su alegría y si inocencia.
  2. En cada niño vive la semilla de un mundo mejor.
  3. El Día del Niño es para recordar que la infancia merece ser protegida y celebrada.
  4. Los niños nos enseñan que la felicidad está en las cosas más simples.
  5. Uni niño feliz es la mayor victoria de la humanidad.
  6. Cada sonrisa de un niño es un regalo que ilumina el día.
  7. Protege sus sueños puestos en ellos están la magia del mañana.
  8. El amor que das a un niño se multiplica en bondad para el mundo.
  9. Nunca dejemos que un niño pierda la ilusión de descubrir y aprender.
  10. Los niños son la melodía más pura de la vida.
  11. Invertir en la infancia es construir un futuro más justo y brillante.
  12. Un abrazo sincero de un niño vale más que cualquier tesoro.
  13. Cada niño merece crecer rodeado de mor, respeto y oportunidades.
  14. La risa de un niño es la luz que disipa cualquier sombra.
  15. Eduquemos con amor para que los niños de hoy sean los buenos ciudadanos de mañana.

Frases del Día del Niño para mi hijo

  • Hoy celebramos lo más valioso que tenemos: tu alegría, tu inocencia y tu gran corazón.
  • Eres un tesoro que ilumina la vida de quienes te rodean, nunca dejes de sonreír.
  • Que tu imaginación vuele alto y tus sueños se hagan realidad, porque te lo mereces todo.
  • Tú eres la prueba de que la vida está llena de magia y esperanza.
  • Nunca olvides lo especial que eres y cuanto amor hay en cada paso que das.
  • Hoy es tu día y quiere que sepas que era importante, único y maravilloso.
  • Disfruta cada momento, juega, ríe y sueña siempre en grande.
  • Crece con el corazón lleno de amor y la mente llena de ilusiones.
  • Tu felicidad es la alegría más grande para quienes te queremos.
  • Sigue siendo tú mismo, porque así eres perfecto y amado.

Poemas de amor por el Día del Niño para enviar por WhatsApp

  • Tus manos pequeñas dibujan
    universos de ilusión,
    cada trazo de tu risa
    late fuerte en el corazón
  • Niño que juegas sin miedo,
    y corres sin descansar,
    eres semilla del cielo,
    eres motivo de amar
  • La niñez es melodía,
    un canto de libertad,
    que suena en cada sonrisa
    con ternura y bondad.
  • Niño, tus sueños de colores
    son promesa del porvenir,
    florecen como las flores
    cuando aprendamos a vivir.

Frases para enviar a mi sobrino por el Día del Niño

  1. Feliz Día del Niño, sobrino querido, que tu alegría siga iluminando cada rincón de la familia.
  2. Eres mi orgullo y mi gran alegría, disfruta mucho tu día especial.
  3. Que nunca pierdas esa ternura y energía que te hacen tan único, feliz día.
  4. Sobrino amado, tu risa es el regalo más bonito que la vida me da.
  5. Hoy celebramos tu infancia, tu inocencia y tu gran corazón.
  6. Feliz Día del Niño, pequeño guerrero, sigue creciendo con amor y esperanza.
  7. Gracias por llenar nuestra vida de juegos, ocurrencias y cariño, te quiero mucho.
  8. Que en este día tan especial siempre recuerdes lo valioso y amado que eres.
  9. Sobrino lindo, nunca dejes de soñar, porque tus sueños son tan grandes como tu corazón.
  10. Hoy celebro tu alegría y la bendición de tenerte como sobrino.
